La principessa del Galles lo ha annunciato con un video sui social dopo l'intervento all'addome. Per lei anche un ciclo di chemioterapia preventiva

Kate Middleton ha il cancro. E’ stata la stessa principessa del Galles ad annunciarlo con un video postato sui social in cui ha spiegato di essersi dovuta sottoporre a “un ciclo di chemioterapia preventiva”. La moglie dell’erede al trono di Inghilterra rompe così il silenzio dopo l’operazione all’addome subita a gennaio. “Volevo cogliere l’occasione per ringraziarvi, personalmente, per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo dall’intervento. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso cura di me, cosa di cui sono molto grata”, ha dichiarato la principessa nel video.

“A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato si trattava di un cancro“, ha aggiunto la Kate, che poi ha spiegato: “Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali del trattamento”.

“Questo ovviamente è stato un enorme shock e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento”, ha continuato Kate.

Poi ha concluso: “La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”.

La rivelazione di Kate giunge dopo settimane di speculazioni sui social network sia su dove si trovasse, sia sulle sue condizioni di salute, dopo il ricovero di gennaio che era avvenuto per un intervento addominale non meglio precisato. Kate, che non ha precisato di che tipo di cancro si tratti, ha chiesto “tempo, spazio e privacy” mentre è in cura. “Sto bene”, “sto diventando ogni giorno più forte, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire”, ha detto ancora. La principessa, 42 anni, non si vedeva in pubblico da Natale fino a quando questa settimana è emerso un video che la ritraeva insieme al marito, il principe William, erede al trono, mentre usciva da un negozio di agrumi vicino alla loro casa di Windsor. Kensington Palace aveva fornito pochi dettagli sulle condizioni di Kate, oltre a dire che non erano legate al cancro, che l’intervento era riuscito e che la convalescenza avrebbe tenuto la principessa lontana dagli impegni pubblici fino ad aprile.

Si tratta di un nuovo shock per la famiglia reale dopo che il mese scorso è stato annunciato che re Carlo III era in cura per un tipo di cancro non specificato, scoperto durante un intervento per un ingrossamento benigno della prostata. Carlo, 75 anni, si è ritirato dagli impegni pubblici durante il trattamento del cancro, anche se è apparso spesso in foto durante incontri con funzionari governativi e dignitari ed è stato anche visto andare in chiesa. Kate, invece, non si è fatta vedere, il che ha alimentato per settimane speculazioni e pettegolezzi. Il tentativo di mettere a tacere i rumors pubblicando una foto che la ritraeva durante la Festa della Mamma nel Regno Unito circondata dai suoi tre figli sorridenti ha avuto un effetto boomerang dopo che alcune agenzie di stampa fra cui Associated Press hanno ritirato l’immagine perché era stata ritoccata. Il giorno dopo Kate ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva che le piaceva “sperimentare con l’editing” e si scusava per “qualsiasi confusione” causata dalla foto. Ma questo non è servito a placare le speculazioni. Una nuova raffica di rumors è seguita alla pubblicazione del filmato da parte di The Sun e TMZ che sembrava mostrare Kate e William mentre facevano shopping, video che secondo alcuni non ritraeva Kate. All’inizio della settimana un ente britannico per la tutela della privacy ha dichiarato che sta indagando su una segnalazione secondo cui il personale dell’ospedale privato londinese in cui è stata curata avrebbe cercato di spiare le sue cartelle cliniche mentre era ricoverata per l’intervento chirurgico all’addome.

Harry e Meghan augurano “salute e guarigione” a Kate

Il principe Harry e la moglie Meghan hanno augurato “salute e guarigione” alla principessa del Galles, Kate che ha annunciato di essere in terapia per un cancro. Lo riporta Sky News Uk. “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo nella privacy e in pace”, hanno affermato Harry e Meghan in una nota.

Kensington Palace: “Kate in chemioterapia da fine febbraio”

Separatamente rispetto al videomessaggio della principessa di Galles, Kensington Palace ha fatto sapere che Kate ha iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva alla fine di febbraio. Lo riferisce la Bbc, precisando che il palazzo non ha rivelato dettagli sul cancro e che non condividerà ulteriori informazioni mediche private sulla salute della principessa. Kate “ha diritto alla privacy medica, come tutti noi”, dichiara Kensington Palace. Alla domanda su quando finirà la chemioterapia, il Palazzo risponde che questo è soggetto al parere medico e non intende commentare ulteriormente, aggiunge Bbc.

Re Carlo: “Orgoglioso di Kate per il suo coraggio”

Re Carlo III è “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto” e rimane in “stretto contatto con la sua amata nuora”. Lo fa sapere Buckingham Palace, come riportano i media britannici. Il Palazzo ha comunicato che il monarca è rimasto in stretto contatto con la principessa del Galles nelle ultime settimane, dopo il periodo trascorso in ospedale. Sia il re che la regina “continueranno a offrire il loro amore e il loro sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile”.

Sunak: “Da lei eccezionale coraggio”

Rishi Sunak, ha pubblicato su X un messaggio di auguri per Kate Middleton, dopo che la principessa ha diffuso un videomessaggio in cui annuncia che ha il cancro e si sta sottoponendo a chemioterapia. Ha mostrato “eccezionale coraggio”, ha scritto il premier britannico, affermando che i suoi pensieri sono con la famiglia reale e “in particolare con i tre figli (di Kate ndr.) in questo momento difficile”. “La Principessa di Galles ha l’amore e il sostegno di tutto il Paese”.

