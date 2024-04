Il sovrano in visita a un ente per la cura del cancro a Londra: è il primo impegno dal 6 febbraio scorso quando annunciò una pausa proprio per curare un tumore

Re Carlo III è tornato agli impegni pubblici per la prima volta dal 6 febbraio, quando Buckingham Palace annunciò che si sarebbe preso una pausa per concentrarsi sulla cura del cancro che gli è stato diagnosticato. Accompagnato dalla moglie Camilla, il sovrano ha visitato un’associazione di beneficenza per la cura proprio dei tumori. Il ritorno all’attività pubblica di oggi segna il primo di una serie di impegni formali che vedranno protagonista Re Carlo III nei prossimi mesi, tra cui la visita di Stato dell’imperatore e dell’imperatrice del Giappone il prossimo giugno.

Solo pochi giorni fa alcuni tabloid britannici avevano riportato la notizia di un peggioramento delle condizioni di salute del sovrano, notizia presto smentita da Buckingham Palace.

