Buckingham Palace starebbe aggiornando i piani per i funerali del sovrano

Cresce la preoccupazione nel Regno Unito per la salute di Re Carlo III, in cura dallo scorso febbraio dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro. Secondo varie fonti vicine a Buckingham Palace, citate dal sito britannico The Daily Beast, la salute del monarca sarebbe “in peggioramento” e, anche se “tutti rimangono ottimisti”, il sovrano “sta davvero molto male”.

A causa di queste preoccupazioni, secondo i media britannici, la Casa Reale starebbe aggiornando la cosiddetta ‘Operazione Menai Bridge’, cioè i piani dettagliati per i funerali di Carlo, redatti a settembre 2022 dopo il decesso della madre, la regina Elisabetta. Quando morì la sovrana il protocollo reale attuato fu l”Operazione London Bridge‘.

Re Carlo e Kate, entrambi malati di cancro

Il sovrano, 75 anni, ha ricevuto la diagnosi del tumore dopo essere stato ricoverato per un ingrossamento della prostata. Il tipo di cancro non è mai stato rivelato ma, secondo quanto ha dichiarato Buckingham Palace, non è alla prostata.

La famiglia reale britannica sta affrontando un periodo davvero difficile: non solo Carlo III è alle prese con gravi problemi di salute, ma anche la nuora, la principessa del Galles Kate Middleton sta lottando contro un tumore, come lei stessa ha annunciato il 22 marzo scorso.

