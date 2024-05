Uno dei 211 passeggeri è morto

Le squadre dei soccorritori arrivano all’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok dopo che una persona è morta a bordo di un volo Londra-Singapore che ha incontrato una forte turbolenza, perdendo quota per alcuni minuti prima di essere deviato verso la capitale thailandese. Decine i feriti che hanno ricevuto i primi soccorsi presso lo scalo.

Il Boeing 777-300ER, con 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio, è atterrato a Bangkok alle 15:45 locali, ha dichiarato Singapore Airlines in un post su Facebook. Secondo i dati di tracciamento l’aereo viaggiava a un’altitudine di 11.300 metri ed è sceso a 9.400 nell’arco di appena tre minuti, mentre stava sorvolando il Mare delle Andamane e si stava avvicinando al Myanmar. E’ rimasto a quella quota per circa 10 minuti prima di scendere rapidamente e atterrare a Bangkok in meno di mezz’ora.

