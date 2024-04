Ripresi gli attacchi aerei sul centro di Gaza. Secondo Tel Aviv, centinaia di terroristi si stanno arrendendo nella Striscia

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 205. Il ministro israeliano Katz afferma che, se lo Stato ebraico dovesse raggiungere un accordo coi fondamentalisti per il rilascio degli ostaggi, sospenderebbe l’annunciata operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia.

Nuovo attacco a Rafah con 7 vittime

Un nuovo attacco israeliano a Rafah, a Gaza, avrebbe ucciso almeno sette palestinesi, portando a 27 il bilancio delle vittime di un altro giorno di bombardamenti. Lo riferisce Al Jazeera. Secondo l’emittente qatarina almeno 10 delle vittime complessive sarebbero i bambini.

Unrwa: “Israele prepara operazione su larga scala a Rafah”

Israele sta preparando un’operazione militare su larga scala nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’opera dell’Agenzia per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), in un’intervista alla Tass. “La mia paura in questo momento è ciò che l’esercito israeliano sta progettando di fare, se c’è assistenza militare – in Israele dagli Stati Uniti – o meno. Sembra che ci sia una preparazione per un possibile intervento militare su larga scala a Rafah”, ha detto. “Siamo tutti estremamente preoccupati per la probabilità di un’offensiva a Rafah. Ci sono più di 1,45 milioni di sfollati già concentrati nel sud”, ha sottolineato Lazzarini.

Raid aerei israeliani sulla striscia di Gaza

Nuovi raid aerei israeliani sulle città di az-Zawayda e al-Mughraqa nella Striscia di Gaza centrale. Lo riferisce Al Jazeera Arabic.

Katz: “Con accordo su ostaggi stop a operazione Rafah”

Se Israele dovesse raggiungere un accordo con Hamas per il rilascio degli ostaggi sospenderebbe l’annunciata operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri dello Stato ebraico, Israel Katz, a News 12. “Se ci sarà un accordo sugli ostaggi sospenderemo l’operazione a Rafah”, ha affermato Katz.

