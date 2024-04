Houthi colpiscono una petroliera nel Mar Rosso. Lo Stato ebraico: "I terroristi si stanno arrendendo a Gaza"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 204. Lo Stato ebraico conferma la propria posizione: intesa in tempi brevi o entriamo a Rafah. E l’Idf starebbe ammassando carri armati al valico di Rafah per invadere la città.

Incontri tra Abbas, Blinken e leader arabi a margine del Wef

Importanti incontri tra alcuni attori fondamentali nell’ambito del conflitto in Medioriente si dovrebbero svolgere a Riad a margine del World Economic Forum (Wef). “Abbiamo gli attori principali a Riad e speriamo che le discussioni possano portare a un processo di riconciliazione e di pace”, ha dichiarato il presidente del Wef, Borge Brende in una conferenza stampa, sottolineando che la crisi umanitaria di Gaza sarà all’ordine del giorno, ha riportato Al Jazeera. Il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, e il segretario di Stato americano Antony Blinken parteciperanno agli incontri insieme ai leader regionali, tra cui il primo ministro del Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Anche il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe ereditario dell’Oman e funzionari del Bahrein saranno presenti, mentre il ministro degli Esteri egiziano aggiornerà i funzionari su un ciclo di colloqui che i negoziatori egiziani hanno tenuto venerdì in Israele nel tentativo di riavviare gli sforzi in stallo per porre fine ai combattimenti a Gaza e restituire i prigionieri israeliani rimasti. “Ora c’è un po’ di slancio per i negoziati sugli ostaggi e anche per un possibile cessate il fuoco”, ha detto Brende.

Ministero Sanità Gaza, almeno 34.388 palestinesi uccisi

Almeno 34.388 palestinesi sono stati uccisi e altri 77.437 feriti nell’offensiva militare israeliana su Gaza dal 7 ottobre. Lo ha dichiarato il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas. Circa 32 persone sono state uccise e altre 69 ferite nelle ultime 24 ore, ha riferito ancora il ministero in una dichiarazione, come riporta il Guardian.

Media, 15 morti in raid Israele su Rafah e Nuseirat

Il bilancio delle vittime degli attacchi aerei israeliani notturni sui campi di Rafah e nel campo profughi di Nuseirat è di almeno 15. Lo riferisce Al Jazeera, secondo cui otto persone sono rimaste uccise a Rafah e sette a Nuseirat. La maggior parte delle persone uccise erano bambini, riporta ancora Al Jazeera, aggiungendo che sono oltre 14.500 i minori uccisi dall’inizio della guerra a Gaza.

Idf pubblica filmati attacchi a Hezbollah in sud Libano

Un filmato diffuso dalle Forze di Difesa israeliane mostra un attacco aereo effettuato contro un edificio a Kafr Kila, nel sud del Libano, dove si dice che ieri si fossero riuniti due agenti di Hezbollah. L’Idf afferma che un agente era già nell’edificio, quando un secondo membro armato di Hezbollah è stato identificato dall’869a Combat Intelligence Collection Unit mentre arrivava sul posto. Le truppe hanno quindi ordinato un attacco aereo. Attacchi separati durante la notte hanno preso di mira edifici utilizzati da Hezbollah a Rihan e Kfarchouba, e altre infrastrutture a Chebaa, ha affermato ancora l’Idf, aggiungendo che le truppe hanno anche bombardato le aree vicino ad Aalma ash-Shab con l’artiglieria per “rimuovere le minacce”.

Iran libererà equipaggio nave sequestrata legata a Israele

Il ministro degli Esteri iraniano ha affermato che all’equipaggio di una nave battente bandiera portoghese collegata a Israele è stato concesso l’accesso consolare e che dovrebbe essere liberato. Lo riporta Times of Israel citando i media iraniani. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno sequestrato la nave portacontainer Msc Aries con un equipaggio di 25 persone nello Stretto di Hormuz il 13 aprile scorso, giorni dopo che Teheran aveva promesso di vendicarsi per un presunto attacco israeliano contro una sua sede consolare a Damasco. Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha detto in una telefonata al suo omologo portoghese Paulo Rangel che “la questione umanitaria del rilascio dell’equipaggio della nave ci preoccupa seriamente”, aggiungendo che l’equipaggio sarà consegnato ai rispettivi ambasciatori a Teheran. Il ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la Aries è stata sequestrata per “violazione delle leggi marittime” e che non c’erano dubbi che fosse collegata a Israele. Msc noleggia l’Aries da Gortal Shipping, un’affiliata di Zodiac Maritime, parzialmente di proprietà dell’uomo d’affari israeliano Eyal Ofer.

Forze Israele: “Centinaia di terroristi si stanno arrendendo”

Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi, ha informato il gabinetto di sicurezza sulle operazioni delle Forze di Difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, affermando che centinaia di terroristi si stanno arrendendo. Lo riferisce il Jerusalem Post, riportando anche una frase del ministro della Sicurezza israeliana Itamar Ben-Gvir che avrebbe contestato i numerosi arresti, chiedendo “Non avremmo potuto ucciderne alcuni?”. All’osservazione, il tenente generale Halevi avrebbe risposto: “Non spariamo a coloro che si arrendono – non c’è dilemma qui”. Il ministro dell’Agricoltura Avi Dichter ha commentato la domanda di Ben-Gvir dicendo: “Ti sto ascoltando e non sono sicuro se sei un ministro in Israele o in un altro Paese”.

Due palestinesi uccisi a checkpoint in Cisgiordania

Nella notte, due uomini armati palestinesi che hanno aperto il fuoco al checkpoint di Salem, nel nord della Cisgiordania, sono stati uccisi dai soldati. Lo hanno riferito i miliari israeliani, come riporta Times of Israel. Le truppe della 636a unità di raccolta di informazioni di combattimento del Corpo di difesa del confine erano pronte per un’imboscata a seguito di una serie di recenti attacchi simili nello stesso luogo. Quando gli uomini armati hanno iniziato a sparare al posto di blocco, i soldati hanno risposto al fuoco contro i due, uccidendoli entrambi e sequestrando i loro fucili d’assalto, hanno riferito le Forze di Difesa israeliane.

Forze Israele, colpiti oltre 25 obiettivi nemici

Le forze di Difesa israeliane (Idf) hanno effettuato attacchi contro circa 25 obiettivi nella Striscia di Gaza lo scorso giorno. Un attacco di droni ha colpito una posizione di lancio di razzi che secondo l’Idf è stata utilizzata in precedenti attacchi alla città meridionale di Ashdod, riporta Times of Israel. Un altro sito di lancio di razzi è stato colpito durante la notte a Khan Younis, nel sud di Gaza. Secondo le forze israaeliano è stato utilizzato negli attacchi contro le truppe all’interno di Gaza. Nel centro di Gaza, l’Idf afferma che i riservisti della Brigata Yiftah hanno avvistato una cellula di uomini armati che si preparava ad aprire il fuoco contro le truppe da un edificio. Il gruppo è stato eliminato dall’intervento dell’aeronautica israeliana. Un altro attacco aereo diretto dalle truppe nel centro di Gaza ha colpito un veicolo con a bordo otto agenti di Hamas. L’Idf ha affermato che ulteriori attacchi aerei hanno preso di mira edifici utilizzati da gruppi terroristici, depositi di armi, siti sotterranei e altre infrastrutture.

Houthi colpiscono nave al largo dello Yemen

Una nave che si trovava a 14 miglia nautiche a sud-oves di Al Mukha, nello Yemen è stata colpita durante un attacco attribuito ai ribelli Houthi. Lo ha riferito l’Afenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto), che ha segnalato due attacci. Durante il primo attacco, c’è stata un’esplosione in prossimità della nave. Successivamente, nel secondo attacco, che si ritene essere stato effettuato con due missili, sono stati provocati dei danni all’imbarcazione. Le autorità stanno investigando sugli attacchi.

Hamas studia controproposta Israele su tregua

Hamas ha ricevuto la controproposta ufficiale di Israele alla sua ultima proposta di tregua e la studierà prima di presentare la sua risposta, ha affermato in una nota il vice capo del gruppo a Gaza. “Hamas ha ricevuto oggi la risposta ufficiale dell’occupazione sionista alla proposta presentata ai mediatori egiziano e del Qatar il 13 aprile”, ha affermato Khalil Al-Hayya, che attualmente risiede in Qatar, in una dichiarazione pubblicata dal gruppo, come riporta Times of Israel, che ricorda che, dopo più di sei mesi di guerra con Israele a Gaza, i negoziati rimangono in fase di stallo, con Hamas che mantiene le sue richieste secondo cui qualsiasi accordo deve porre fine alla guerra.

