L'attacco ha colpito un'installazione militare utilizzata dalle Forze di Mobilitazione Popolare irachene, milizie affiliate all'Iran

IN AGGIORNAMENTO – Nelle scorse ore un attacco aereo ha colpito in Iraq la base militare di Kalsu utilizzata dalle Forze di Mobilitazione Popolare (Pmf), una coalizione di milizie alleate dell’Iran. Si tratta di un’ex postazione Usa che è stata ceduta all’esercito iracheno nel 2011. Non è chiaro chi sia il responsabile, che è avvenuto all’indomani del presunto attacco israeliano in Iran, ma i funzionari della milizia Pmf hanno puntato il dito contro le forze statunitensi.

Sarebbe di almeno un morto e otto feriti il bilancio dell’attacco, a quanto riferiscono fonti della sicurezza irachena, citate dai media. Il raid non è stato rivendicato, ma in risposta all’attacco un drone sarebbe stato lanciato verso la città di Eilat, in Israele.

9:26 Wsj: “Leader politici Hamas valutano se lasciare Qatar”

La leadership politica di Hamas sta valutando se spostarsi dalla sua attuale base in Qatar, mentre i parlamentari Usa fanno pressione sullo Stato del Golfo per ottenere risultati nei negoziati per il cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal (Wsj). Se Hamas lasciasse il Qatar, la mossa potrebbe compromettere i delicati colloqui sulla tregua e sulla liberazione di decine di ostaggi israeliani tenuti prigionieri a Gaza e probabilmente renderebbe più difficile per Israele e gli Usa trasmettere messaggi al gruppo, che è designato da Washington come organizzazione terroristica. I leader di Hamas vivono a Doha, la capitale del Qatar, dal 2012

8:25 Usa, non abbiamo condotto attacchi aerei Iraq

“Siamo a conoscenza di notizie che affermano che gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei in Iraq oggi” ma “non sono vere. Gli Stati Uniti non hanno condotto attacchi aerei in Iraq oggi”. Così le forze del Comando Centrale Usa su X, dopo l’esplosione che si è verificata la scorsa notte in una base militare di Baghdad.

7:41 Miliziani: “Drone contro Eilat in risposta ad attacco Iraq”

Un drone sarebbe stato lanciato contro Israele, precisamente verso la città di Eilat, in risposta all’attacco avvenuto alla base a sud di Baghdad. Ad affermarlo – rivendicando l’attacco – sono i miliziani della ‘Resistenza islamica in Iraq‘ in un video, come riporta il quotidiano israeliano Ynet.

Le Forze di Mobilitazione Popolare sono una coalizione di gruppi armati principalmente sciiti e sostenuti dall’Iran che si sono uniti nella lotta contro l’Isis dopo che questo si è impadronito di ampie zone dell’Iraq nel 2014. Nel 2016 il governo iracheno ha designato le Pmf come “formazione militare indipendente” all’interno delle forze armate irachene. Negli ultimi mesi alcuni gruppi membri delle Pmf hanno compiuto attacchi contro le forze Usa di stanza in Iraq e in Siria, a loro dire come ritorsione per il sostegno di Washington a Israele nella sua guerra contro Hamas a Gaza.

