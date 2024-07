Colpiti 800mila passeggeri, si cercano i responsabili nell'estrema sinistra

Una serie di “atti dolosi capillari”, un “attacco massiccio” al sistema di trasporto ferroviario nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. La Francia si è svegliata nel caos a causa di quello che il primo ministro dimissionario, Gabriel Attal, ha definito un atto “criminale” che è stato “preparato e coordinato” per mettere in crisi il Paese.

Colpiti 800mila passeggeri

Le persone interessate dai disagi, che hanno coinvolto tre linee TGV su quattro, sono “circa 800mila”. La maggior parte vacanzieri che si preparavano a raggiungere le località di villeggiatura. I disagi hanno coinvolto anche l’Eurostar Parigi-Londra e i collegamenti per il Belgio e la Germania. Nella capitale, la situazione di maggiore caos si è verificata alla stazione di Montparnasse dove la circolazione ha iniziato lentamente a riprendere attorno alle 13 dopo una mattinata di blocco totale. Cancellati due treni su tre ed il 25% degli Eurostar. Si prevede che i disagi dureranno per tutto il weekend. Aumentate a dismisura le prenotazioni su Flixbus e BlaBlaCar, società di carpooling. Il governo francese, dimissionario e in carica per gli affari correnti, è ora mobilitato su due fronti. Ripristinare il prima possibile il normale funzionamento della linea ferroviaria, colpita da danni che sono “enormi e gravi”, e “trovare e punire” gli autori dell’accaduto. Oltre alla polizia, è al lavoro anche l’intelligence.

La pista dell’ultra-sinistra

La pista più accreditata è quella dei militanti dell’ ‘ultra-sinistra’ o del movimento ambientalista radicale. Secondo alcune fonti di sicurezza, il “modus operandi” sarebbe quello utilizzato in genere da questi gruppi. Inoltre – hanno sottolineato le stesse fonti – il fatto che siano stati presi di mira dei punti strategici pone la questione di una possibile “complicità interna” alla SNCF, la Società nazionale delle ferrovie francesi. Un’ipotesi che è stata subito cavalcata dal Rassemblement National. “Da troppi anni la violenza e il sabotaggio contro la proprietà pubblica sono diventati metodi operativi comuni dei movimenti di estrema sinistra”, ha scritto sui social Marine Le Pen, invitando lo Stato a “mettere fine alla clemenza che favorisce l’impunità a queste orde di sabotatori”. Secondo il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, “il sabotaggio delle infrastrutture ferroviarie in tutta la Francia in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato pianificato ed eseguito sotto l’influenza dell’asse del male dell’Iran e dell’Islam radicale”.

Allarme all’EuroAirport di Basilea-Mulhouse-Friburgo

Nella mattinata l’allarme è scattato anche all’EuroAirport di Basilea-Mulhouse-Friburgo, sito in Alsazia in territorio francese. La struttura è stata evacuata per motivi di sicurezza. Dopo i controlli non sono state registrate criticità e lo scalo è tornato operativo.

