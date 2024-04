Teheran: "Siti nucleari in totale sicurezza"

IN AGGIORNAMENTO – E’ scattata nella notte la rappresaglia di Israele all’attacco subìto sabato scorso dall’Iran. Nonostante Teheran non abbia confermato l’offensiva, ha attivato la difesa aerea e si sono sentite esplosioni vicino all’importante base militare di Esfahan. Intanto l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha fatto sapere che non ci sono stati danni ai siti nucleari.

09:03 Usa erano stati avvertiti di attacco a Iran

Gli Stati Uniti erano stati informati in anticipo giovedì di un attacco israeliano previsto nei giorni successivi, ma non lo avevano approvato. È quanto ha dichiarato un funzionario statunitense alla Cnn. La notizia di un attacco di Israele all’interno dell’Iran nella notte è stata data da fonti Usa, citate da diversi media statunitensi.

08:47 Raid in Siria e Iraq in concomitanza con esplosioni in Iran

Intorno all’ora delle esplosioni di stanotte in Iran, attribuite a un possibile raid di Israele in risposta all’attacco iraniano della scorsa settimana, attacchi sono avvenuti anche in Siria e Iraq. In Siria, secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani legato all’opposizione, aerei da guerra israeliani che sorvolavano la provincia meridionale di Daraa avrebbero colpito un radar militare delle forze governative e non è chiaro se ci siano state vittime. Quest’area della Siria si trova direttamente a ovest di Isfahan, a circa 1.500 chilometri di distanza, e a est di Israele. Intanto in Iraq, dove hanno sede alcune milizie sostenute dall’Iran, i residenti di Baghdad hanno riferito di aver sentito delle esplosioni, ma non è chiaro quale fosse la fonte.

08:24 Fonte Israele: “Attacco per segnalare a Iran capacità di colpirlo”

L’esercito israeliano ha effettuato un attacco aereo all’interno dell’Iran, in risposta al lancio di missili e droni della scorsa settimana da parte di Teheran contro Israele, e questo era inteso a segnalare all’Iran che Israele ha la capacità di colpire all’interno del Paese. È quanto ha detto un funzionario israeliano citato dal Washington Post, parlando a condizione di mantenere l’anonimato.

08:11 Aiea: “Nessun danno a siti nucleari Iran”

“L’Aiea può confermare che non ci sono danni ai siti nucleari dell’Iran”. Lo scrive l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in un post su X, in relazione alla notizia di un raid attribuito a Israele nella zona della città centrale iraniana di Isfahan. Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, “continua a chiedere a tutti estrema moderazione e ribadisce che le strutture nucleari non dovrebbero mai essere un obiettivo nei conflitti militari”, prosegue l’Aiea, sottolineando che l’agenzia “sta monitorando la situazione da vicino”

08:01 Crosetto: “Al lavoro per scongiurare ulteriore escalation”

“Ricevo costanti aggiornamenti e seguo gli sviluppi della situazione in Medioriente. Con gli Alleati e Partner stiamo lavorando per scongiurare un’ulteriore escalation, invitare le parti alla moderazione affinchè non si arrivi ad un punto di non ritorno”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una dichiarazione affidata ai social.

07:42 Tajani: “Attacco in Iran sembra concluso”

“Seguiamo la situazione in Iran minuto per minuto”. “Ci sono state esplosioni, ora l’operazione sembra conclusa”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta a RaiNews24 quanto avviene in Iran, colpito da un attacco israeliano nelle prime ore di oggi.

07:04 in Iran riprendono voli, revocata chiusura spazio aereo

L’Iran ha revocato le sospensioni dei voli introdotte dopo le notizie di esplosioni vicino a una base militare nella provincia di Esfahan, secondo il portavoce dell’Organizzazione per l’aviazione civile, riportato dalla tv Cnn.”Vi informiamo che le restrizioni operative imposte agli aeroporti sono state rimosse e le compagnie aeree possono effettuare voli di linea”, ha detto il portavoce.I voli sono ripresi all’aeroporto di Mehrabad e all’aeroporto internazionale Imam Khomeini, i due principali aeroporti della capitale iraniana, Teheran, dopo essere stati sospesi a seguito dell’attacco israeliano della notte.L’Iran aveva sospeso tutti i voli diretti alle città di Teheran, Isfahan e Shiraz, gli aeroporti dell’Ovest, del Nord-Ovest e del Sud-Ovest, ha riferito la TV statale Mehr.

06:54 Austin ha sentito Gallant prima di attacco a Iran

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin aveva parlato ieri con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant delle “minacce regionali e delle azioni destabilizzanti dell’Iran in Medioriente”. E’ quanto riferito dai media statunitensi, che citano un rapporto del Pentagono, secondo il quale la chiamata è avvenuta prima che Israele effettuasse l’attacco all’Iran. I due avrebbero anche discusso “dell’importanza di aumentare e sostenere il flusso di aiuti umanitari ai civili di Gaza, anche attraverso la nuova rotta dal porto di Ashdod in Israele”.

06:31 Iran: “Siti nucleari in totale sicurezza”

La televisione di Stato Iraniana assicura che tutti i siti nucleari sono “in totale sicurezza”.I timori maggiori sono concentrati nella zona di Esfahan che ospita strutture del programma nucleare iraniano, compreso il sito sotterraneo di arricchimento di Natanz. Diverse agenzie di stampa iraniane, podo dopo l’inizio dell’attacco israeliano, hanno riferito che gli impianti nucleari nei pressi della zona presa di mira non erano stati colpiti.

06:24 Nyt: “Colpita base militare iraniana a Esfahan”

L’esercito israeliano ha colpito l’Iran in risposta all’attacco subito sabato scorso.Tre funzionari iraniani, secondo quanto riporta il New York Times, hanno confermato che un attacco ha colpito una base aerea militare vicino alla città di Esfahan, nell’Iran centrale. Fars News, un’agenzia di stampa iraniana affiliata al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha affermato che sono state udite esplosioni vicino all’aeroporto civile di Esfahan.

