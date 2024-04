Da giorni il Paese degli Emirati Arabi è colpito da forti piogge

Forti inondazioni hanno bloccato l’aeroporto internazionale di Dubai dopo giorni di piogge da record questa settimana. Tre persone sono morte negli Emirati Arabi Uniti a causa delle inondazioni. Una dichiarazione del Dipartimento dei lavoratori migranti delle Filippine ha affermato che due donne sono morte soffocate all’interno del loro veicolo durante l’alluvione, mentre un uomo è morto quando il suo veicolo è caduto in una dolina. Il numero esatto delle morti causate dalla tempesta non è ancora noto poiché i funzionari degli Emirati Arabi Uniti non hanno rilasciato alcuna informazione. Alla fine di martedì, più di 142 millimetri di pioggia avevano bagnato Dubai nell’arco di 24 ore. In un anno medio cadono 94,7 millimetri di pioggia all’aeroporto internazionale di Dubai. Altre zone del Paese hanno visto precipitazioni ancora maggiori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata