Le cause dell'incidente, ha fatto sapere il ministero peruviano dei Trasporti, sono ancora in via di accertamento

Quattro persone sono morte e oltre 30 sono rimaste ferite nello scontro tra un bus e un treno merci avvenuto nella zona di La Oroya, in Perù, a 117 chilometri dalla capitale Lima. Le cause dell’incidente, ha fatto sapere il ministero peruviano dei Trasporti, sono ancora in via di accertamento. L’autobus era partito da Lima ed era diretto alla città di Huancayo. Le immagini diffuse dalla polizia mostrano l’autobus ribaltato sulla strada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata