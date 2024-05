Una tempesta ha danneggiato case, ribaltato camper e abbattuto linee elettriche e alberi

È di almeno cinque morti il bilancio delle vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito il Texas. Lo ha riferito all’Associated Press lo sceriffo di Cooke Ray Sappington. A perdere la vita, tra gli altri, sono stati tre membri di una famiglia trovati in una casa vicino a Valley View, comunità rurale che confina con l’Oklahoma.

Avvisi per l’arrivo di tornado e forti temporali erano stati diramati per entrambi gli Stati. Una tromba d’aria ha attraversato la contea settentrionale di Denton nella serata locale di sabato 25 maggio, ribaltando tir e provocando disagi sull’Interstate 35. La tempesta ha danneggiato case, ribaltato camper e abbattuto linee elettriche e alberi in tutta l’area. Le persone ferite sono state trasportate negli ospedali con auto ed aero ambulanze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata