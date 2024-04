L'inno lo elogia dipingendolo come un leader amichevole, caloroso e premuroso

La TV nordcoreana ha trasmesso una canzone sul leader Kim Jong Un. L’inno lo elogia dipingendolo come un leader amichevole, caloroso e premuroso. Il testo della canzone viene ripetuto più volte: “Cantiamo. Kim Jong Un, il nostro leader. Amiamo Kim Jong Un, il nostro padre amichevole. Cordiale come tua madre, benevolo come tuo padre. Tiene in braccio i suoi 10 milioni di figli e si prende cura di noi con tutto il cuore. Cantiamo. Kim Jong Un, il nostro leader. Amiamo Kim Jong Un, il nostro padre amico. Tutti noi ci fidiamo di lui e lo seguiamo con un cuore solo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata