La festa in piazza San Pietro. Presente anche Meloni con la figlia Ginevra

Papa Francesco celebra la Giornata mondiale dei bambini in piazza San Pietro. Presente anche la premier Giorgia Meloni assieme alla figlia Ginevra, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Lino Banfi. Tra gli ospiti c’è Roberto Benigni che per l’occasione ha portato un monologo.

Benigni al Papa, insieme alle elezioni, facciamo il campo largo

“Quasi quasi alle prossime elezioni” per il pontefice “mi presento anche io, non dopo di lei, insieme a lei, facciamo il campo largo. Mettiamo sulla scheda Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco… vinciamo subito”, ha detto l’attore Roberto Benigni rivolgendosi a Bergoglio.

Papa: “La seconda Giornata dei bambini sarà a settembre 2026”

La seconda Giornata mondiale dei bambini si terrà a settembre del 2026. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine della Gmb. “Vi aspettiamo lì”, ha detto il pontefice lasciando il sagrato in carrozzina per salire poi sulla papamobile e proseguire con un giro di saluti tra i 50 mila presenti in piazza San Pietro, in maggioranza bambini provenienti da 100 nazioni del mondo.

