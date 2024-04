La replica di Teheran: "Qualsiasi aggressione da parte dello Stato ebraico troverà una risposta più forte di prima"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 193. Resta alta la tensione fra Stato ebraico e Iran dopo l’attacco con centinaia di droni e missili da crociera lanciato nella notte tra sabato e domenica e neutralizzato da Iron Dome e jet alleati. Teheran dovrà aspettare “nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l’attacco”, afferma il premier Benjamin Netanyahu.

Israele chiede a 32 Paesi sanzioni a programma missili Iran

“Questa mattina ho inviato lettere a 32 Paesi e ho parlato con decine di ministri degli Esteri e personalità di spicco di tutto il mondo, chiedendo che vengano imposte sanzioni al progetto missilistico iraniano e che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche venga dichiarato organizzazione terroristica, come modo per frenare e indebolire l’Iran”. È quanto ha fatto sapere in un post sul social X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, dopo l’attacco iraniano di sabato contro Israele. “Oltre alla risposta militare al lancio dei missili e dei droni, sto conducendo un’offensiva diplomatica contro l’Iran”, ha aggiunto Katz, “l’Iran deve essere fermato ora, prima che sia troppo tardi”. Tra i ministri degli Esteri che Katz ha contattato risulta anche quello italiano Antonio Tajani.

Risposta Israele sarà limitata e fuori da Iran

Quattro funzionari statunitensi hanno detto all’emittente statunitense Nbc News che un’eventuale risposta israeliana all’attacco iraniano sarà di portata limitata e riguarderà probabilmente attacchi contro le forze militari iraniane e i proxy sostenuti da Teheran al di fuori dell’Iran. Le opzioni potrebbero includere un attacco in Siria, hanno precisato tre funzionari americani che non si aspettano che la risposta colpisca gli alti funzionari iraniani, ma piuttosto le spedizioni o gli impianti di stoccaggio con armi o componenti missilistici avanzati inviati dall’Iran a Hezbollah.

Hamas disposto a rilasciare 20 ostaggi per tregua

Hamas è ora disposto a rilasciare solo circa 20 ostaggi che rientrano nelle categorie di donne e uomini sopra i 50 anni, in cambio di un cessate il fuoco temporaneo di 6 settimane. È quanto ha riferito un funzionario israeliano al Times of Israel. La proposta è in contrasto con quella avanzata dai mediatori del Qatar, egiziani e americani, che avrebbe previsto la liberazione di 40 ostaggi. “Sinwar non vuole un accordo”, ha aggiunto il funzionario israeliano riferendosi al leader di Hamas, “non gli importa se gli abitanti di Gaza continueranno a soffrire nonostante la straordinaria flessibilità israeliana riguardo a tutte le richieste della proposta americana”.

Israele: “Risposta a Iran non metterà in pericolo Paesi arabi”

Israele ha rassicurato i Paesi arabi della regione che la sua risposta all’attacco iraniano non li metterà in pericolo. È ciò che riporta l’emittente israeliana Kan nel programma This Morning with Aryeh Golan. Israele ha informato i Paesi alleati come la Giordania, Egitto e gli Stati del Golfo che la sua risposta, quando arriverà, sarà condotta in modo tale che l’Iran non possa coinvolgerli in una futura ritorsione.

Idf: “Attacco iraniano avrà una risposta”

Il capo di stato maggiore dell’Idf, tenente generale Herzi Halevi, in una dichiarazione dalla base aerea di Nevatim, ha affermato che l’attacco missilistico e di droni iraniani contro Israele “avrà una risposta”. Lo riporta il Times of israel. “L’Iran voleva danneggiare le capacità strategiche dello Stato di Israele, qualcosa che non era mai successo prima, ma eravamo preparati”, ha affermato. Quanto agli aiuti avuti da Paesi alleati e in particolar modo dagli Stati Uniti. “Pensiamo che lo Stato di Israele sia molto forte e sappia affrontare da solo, ma con una minaccia così numerosa siamo sempre felici di avere (gli Stati Uniti) con noi”.

Iran: “Ogni aggressione da Israele troverà risposta più forte”

“Qualsiasi aggressione da parte di Israele o dei suoi sostenitori incontrerà una risposta più forte di prima“. Lo ha dichiarato il portavoce delle forze armate iraniane citato sui social da Iran Observer. “Diciamo ai leader occidentali – ha spiegato – che non cerchiamo di espandere la guerra, ma che taglieremo ogni mano a chiunque oltrepassi i suoi limiti”. “La nostra prima risposta ha mostrato parte della nostra forza”, ha aggiunto.

Netanyahu: “Iran dovrà aspettare nervosamente nostra risposta”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai ministri del Likud durante un incontro privato che Israele risponderà all’attacco iraniano, “ma dovrà farlo con saggezza e non di pancia”. Lo riferisce l’emittente pubblica Kan. Secondo Netanyahu l’Iran dovrà “aspettare nervosamente senza sapere quando potrebbe arrivare l’attacco, proprio come ha fatto fare lo stesso a Israele”. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Kan che Israele risponderà all’Iran e che è solo questione di quando e dove.

