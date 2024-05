E' successo a Galveston, un rimorchiatore avrebbe perso il controllo dell'imbarcazione

Una chiatta ha urtato un ponte a Galveston, in Texas, riversando petrolio nelle acque circostanti. Per questioni di sicurezza quindi è stata chiusa l’unica strada che collega la città a Pelican Island. Non sono stati segnalati feriti, anche se i funzionari hanno fatto sapere che una persona che si trovava a bordo è stata sbalzata in acqua e subito soccorsa. Hanno poi comunicato che sono stati colpiti un pilastro del ponte e due pali telefonici. L’incidente sarebbe avvenuto per colpa di un rimorchiatore che ha perso il controllo dell’imbarcazione.

Solo meno di due mesi fa un episodio simile si è verificato a Baltimora, dove una nave cargo ha urtato un ponte facendolo crollare e provocando delle vittime. Ed era stato solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti analoghi che hanno provocato crolli di ponti negli Stati Uniti.

