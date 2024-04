Operativi gli aeroporti a Teheran. Gli Usa hanno distrutto 80 droni e 6 missili iraniani

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 192. Resta alta la tensione tra Stato ebraico e Iran dopo l’attacco con centinaia di droni e missili da crociera lanciato nella notte tra sabato e domenica e neutralizzato da Iron Dome e jet alleati.

Blinken sente ministri Egitto, Giordania, Arabia Saudita e Turchia

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sentito i ministri degli Esteri di Egitto, Giordania, Arabia Saudita e Turchia per sottolineare “l’importanza di evitare un’escalation e di coordinare una risposta diplomatica”. Lo ha riferito un portavoce del dipartimento di Stato Usa. I colloqui sono giunti a seguito dell’attacco di sabato dell’Iran con droni e missili lanciati contro Israele in risposta all’attacco del 1° aprile contro il consolato iraniano a Damasco.

Biden sente leader Congresso: “Necessario ok urgente a legge su aiuti”

Il presidente Usa, Joe Biden, ha sentito telefonicamente i quattro leader del Congresso e ha espresso la “necessità urgente” che la Camera approvi il prima possibile il testo sulla sicurezza nazionale, che include aiuti a Ucraina, Israele e Gaza. La Casa Bianca ha riferito che Biden, lo speaker repubblicano della Camera Mike Johnson, il leader della maggioranza democratica del Senato Chuck Schumer, il leader della minoranza del Senato Mitch McConnell e il leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries si sono parlati nel pomeriggio locale di domenica “per discutere dell’attacco senza precedenti dell’Iran contro Israele”. “Durante la telefonata, il presidente ha discusso dell’urgente necessità che la Camera dei Rappresentanti approvi al più presto il supplemento per la sicurezza nazionale”, ha aggiunto la Casa Bianca.

Nel riferire della telefonata, il leader della maggioranza al Senato Schumer ha dichiarato in conferenza stampa che c’è stato un consenso “tra tutti i leader sul fatto che dobbiamo aiutare Israele e aiutare l’Ucraina, e ora si spera che possiamo lavorare su questo e fare questo la prossima settimana”. “È vitale per il futuro dell’Ucraina, per Israele e per l’Occidente”, ha detto Schumer.

Iran riapre aeroporti Teheran

L’Iran ha ripreso le operazioni all’aeroporto internazionale Imam Khomeini e all’aeroporto Mehrabad della capitale Teheran. Lo riferisce Al-Jazeera. Le autorità avevano chiuso gli aeroporti domenica prima di lanciare l’attacco senza precedenti di sabato con missili e droni contro Israele in risposta all’attacco del 1° aprile che ha colpito il consolato iraniano a Damasco, in Siria.

Wsj: “Lancio non riuscito per metà missili Iran contro Israele”

Per circa il 50% dei missili balistici dell’Iran contro Israele il lancio è fallito o si sono schiantati prima di raggiungere l’obiettivo. È quanto riporta il Wall Street Journal (Wsj) citando tre funzionari Usa. Secondo le fonti, l’Iran ha lanciato fra 115 e 130 missili balistici che hanno preso di mira Israele e solo circa la metà di questi sono stati intercettati con successo perché per gli altri il volo è stato un fallimento e non hanno raggiunto i loro obiettivi. “Alla faccia della decantata capacità dell’Iran di lanciare missili balistici”, ha dichiarato un funzionario statunitense citato dal Wsj.

Raid Israele su Nuseirat, 5 morti e distrutta una moschea

Un attacco aereo israeliano ha colpito domenica sera il campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, uccidendo 5 persone e ferendone decine di altre nel colpire una casa e bombardando una moschea, che è stata completamente distrutta. È quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, citando fonti locali. Secondo Wafa, è stato colpito anche un palazzo residenziale.

Israele, riaprono istituti scolastici

Il Ministero dell’Istruzione di Israele ha annunciato che gli istituti scolastici riprenderanno a funzionare nella maggior parte del paese, alla luce del cambiamento di status seguito alle direttive del Comando del Fronte Interno dell’IDF domenica sera. Il rientro sarà graduale e secondo le indicazioni degli enti locali e dei vertici delle istituzioni. Nelle comunità al confine di Gaza e nelle comunità al confine settentrionale con il Libano, le attività educative funzioneranno in conformità con le direttive del Comando del Fronte Interno.

Usa, distrutti ieri 80 droni e 6 missili lanciati da Iran e Yemen

“Tra il 13 e il 14 aprile le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), supportate dai cacciatorpediniere del comando europeo degli Stati Uniti, hanno ingaggiato e distrutto con successo più di 80 veicoli aerei senza equipaggio di attacco unidirezionale e almeno sei missili balistici destinati a colpire Israele provenienti dall’Iran e dallo Yemen“. Lo riferisce lo stesso Centcom in un post su X. “Ciò include un missile balistico sul suo veicolo di lancio e sette Uav distrutti a terra nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi, sostenute dall’Iran, prima del loro lancio. Il continuo comportamento senza precedenti, sconsiderato dell’Iran mette in pericolo la stabilità regionale e la sicurezza degli Stati Uniti e delle forze della coalizione. Il Centcom rimane nella posizione di sostenere la difesa di Israele contro queste pericolose azioni dell’Iran. Continueremo a lavorare con tutti i nostri partner regionali per aumentare la sicurezza regionale”, si legge nel comunicato pubblicato sulla piattaforma social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata