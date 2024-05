L'attentatore, il 71enne Juraj Cintula, è stato accusato di omicidio premeditato per vendetta

Il primo ministro slovacco Robert Fico è in condizioni stabili ma ancora gravi. Lo ha riferito un funzionario dell’ospedale in cui il premier di Bratislava si trova dopo che mercoledì è sopravvissuto a un tentativo di omicidio, quando una persona gli ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco. Il ministro della Difesa slovacco, Robert Kalinak, parlando con i giornalisti fuori dall’ospedale di Banska Bystrica, ha detto che i medici stanno continuando a curare Fico nel tentativo di migliorare le sue condizioni.

Attentatore accusato di omicidio premeditato per vendetta

L’attentatore, il 71enne Juraj Cintula, scrittore e fondatore di un club letterario, è stato accusato di tentato omicidio premeditato per vendetta e rischia una pena compresa tra i 25 anni di reclusione e l’ergastolo. Lo riporta la tv Marzika, secondo cui l’uomo avrebbe detto alla polizia di aver pianificato l’attacco giorni prima ma avrebbe precisato che voleva ferire e non uccidere il premier. Possedeva un’arma legalmente da oltre 30 anni. Sempre secondo l’emittente, l’uomo avrebbe detto di essere orgoglioso del suo gesto.

Il movente dell’omicidio, sempre secondo quanto riporta la tv Marzika, sarebbe stato il disaccordo con la politica dell’attuale governo e l’uomo, un pensionato, si trova attualmente in una cella del Naka (la National Crime Agency)nella città di Nitra. Stando alle ricostruzioni, l’attentatore ha sparato 5 colpi di pistola, di cui 3 hanno colpito Fico. La sparatoria è avvenuta a Handlova: sul posto gli agenti di polizia della Naka e i tecnici forensi hanno trascorso ore a raccogliere indizi e prove, analizzando anche l’area circostante, poi intorno alle 11 di sera hanno portato Cintula alla sua auto con la quale era arrivato a Handlova. Secondo Marzika, hanno perquisito l’auto e vi hanno trovato il cellulare dell’uomo. Parallelamente a Levice la polizia ha effettuato sorveglianza nel condominio dove l’uomo viveva con la moglie e la donna è stata poi portata via per protezione, riferisce ancora l’emittente.

L’attentato e le reazioni della politica

L’attentato si è consumato quando Fico ha lasciato un centro culturale ed è andato incontro ai suoi sostenitori. A quel punto, stando al resoconto dei media, Cintula lo ha avvicinato per stringergli la mano e ha esploso alcuni colpi contro di lui. Sconcerto e sdegno in tutta la politica mondiale. Secondo la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, “tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato di “criminale e insensato gesto di violenza“, mentre la premier Giorgia Meloni ha affermato di aver appreso con “profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico”. Dura condanna anche da Mosca, con Vladimir Putin che ha definito l’attacco “crimine mostruoso” che “non può avere alcuna giustificazione”.

