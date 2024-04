Situazione complicata al fronte: le forze russe hanno fatto sapere che le truppe di Kiev hanno perso fino a 210 militari in direzione di Kupiansk

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe dichiarato all’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che il Cremlino intende riavviare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, attualmente sotto occupazione russa. Una decisione che aumenterebbe ulteriormente i rischi di un incidente nella più grande centrale nucleare d’Europa. Intanto non si placano gli scontri al fronte: le forze militari di Mosca hanno fatto sapere che le truppe ucraine hanno perso fino a 210 militari in direzione di Kupiansk.

Il 17 aprile forum su ricostruzione a Washington

Il Dipartimento di Stato, Usaid (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale) e il Dipartimento del Commercio, in collaborazione con il governo dell’Ucraina e la Camera di commercio degli Stati Uniti, ospiteranno il Forum di partenariato Usa-Ucraina (Upf) del 2024 il 17 aprile alla sede della Camera a Washington, DC. Lo riporta una nota spiegando che “il Forum riunirà leader del mondo degli affari, del governo e della politica per esplorare il modo migliore per aiutare l’Ucraina a riprendersi e ricostruire mentre il Paese stabilizza la sua economia e getta le basi per la rivitalizzazione e la modernizzazione”.

Insieme alla segretaria al Commercio Usa Gina Raimondo e al premier ucraino, Denys Shmyhal, anche il rappresentante speciale per la ripresa economica dell’Ucraina, Penny Pritzker. Il sottosegretario per la Crescita economica, l’energia e l’ambiente Jose W. Fernandez e la coordinatrice per l’assistenza degli Stati Uniti all’Europa, all’Eurasia e all’Asia centrale Maria Longi parteciperanno a panel incentrati sulla ripresa economica in Ucraina. Il rappresentante speciale per la ripresa economica dell’Ucraina, Penny Pritzker, ospiterà inoltre una tavola rotonda con il governo dell’Ucraina e la leadership del governo degli Stati Uniti sulle opportunità e le sfide legate agli investimenti nel settore agricolo ucraino.

Mosca: 210 militari Kiev eliminati verso Kupiansk

Le truppe ucraine hanno perso fino a 210 militari, quattro cannoni semoventi, un cannone d’artiglieria e sei squadre di mortai in direzione di Kupiansk. Lo riportano le forze militari russe all’agenzia Tass. “Le perdite nemiche nella direzione di Kupiansk ammontano a 210 militari, quattro unità di artiglieria semoventi, un cannone d’artiglieria, sei squadre di mortai, due depositi di munizioni, due veicoli e due veicoli droni” oltre a una postazione elettronica di difesa, ha riferito Ivan Bigma, capo del centro stampa del gruppo di forze occidentali.

Sanzioni Usa e Gb su commercio metalli russi

Stati Uniti e Regno Unito inizieranno a limitare il commercio di nuovi metalli di origine russa, tra cui alluminio, rame e nichel, sulle borse globali dei metalli e nel commercio di derivati. L’annuncio del Tesoro Usa intende dare seguito all’impegno assunto dalle nazioni del G7 a febbraio “di ridurre le entrate della Russia dai metalli” come sanzione per l’invasione dell’Ucraina.

Trump: “Aiuti a Kiev potrebbero essere un prestito”

Donald Trump lascia intendere che gli aiuti Usa all’Ucraina potrebbero essere strutturati sotto forma di prestito. “Stiamo esaminando la cosa proprio adesso e ne stiamo parlando, e stiamo pensando di farlo sotto forma di prestito invece che semplicemente di regalo. Continuiamo a distribuire doni per miliardi e miliardi di dollari e daremo un’occhiata a questo”, ha detto l’ex presidente nella conferenza stampa dopo il suo incontro a Mar-a-Lago con lo speaker della Camera Mike Johnson. Trump ha anche continuato a sostenere la sua idea che l’Europa dovrebbe contribuire di più negli aiuti a Kiev, perché “sono toccati (dalla guerra) molto più di noi”.

Media Usa: Putin vuole riavviare la centrale nucleare

Il presidente russo Vladimir avrebbe dichiarato all’Aiea, l’agenzia atomica delle Nazioni Unite che il Cremlino intende riavviare la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, attualmente sotto occupazione russa. Lo riporta il Wall Street Journal. Una decisione che aumenterebbe ulteriormente i rischi di un incidente nella più grande centrale nucleare d’Europa.

