Droni di Kiev attaccano un centro di addestramento russo, nella regione russa di Voronezh

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 777. “Abbiamo un piano per una controffensiva ma ciò richiede armi, anche dagli Stati Uniti” ha detto il presidente ucraino Zelensky in un’intervista alla Bild.

Zelensky: “No a congelamento guerra, sarebbe pausa per Putin”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è espresso contro l’ipotesi di un congelamento della guerra con la Russia. “È come fare una pausa guardando un film. Ma non è un film, è la realtà. È una pausa. Ma questa pausa è per Putin”, ha spiegato Zelensky, durante un’intervista a Bild. Il presidente ucraino ha chiarito che non intende negoziare con il presidente russo Vladimir Putin e non è disposto a cedere alcun territorio. Perché non ci si può fidare del capo del Cremlino: “Qui abbiamo a che fare con Putin. Tutto quello che ha detto fino ad oggi, dopo ha agito diversamente. Non possiamo fidarci di lui”. Zelensky non crede alle dichiarazioni di intenti di Mosca: “Possiamo concordare qualsiasi cosa, ma si tratta di vedere se la rispetterà”.

Zelensky: “Putin come un animale, vuole conquistare tutto”

“Putin capisce solo il potere. Si sente come un animale: se non puoi difenderti, distruggerà ancora di più. Il suo desiderio è conquistare tutta l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Bild. Secondo Zelensky, il presidente russo “distruggerà tutto. Ucciderà molte persone”. “La maggior parte delle persone non scapperà, quindi ne ucciderà molte. Ci sarà molto sangue. Ci saranno molte vittime, molte perdite. Stiamo parlando di centinaia di migliaia”, ha affermato ancora il presidente ucraino.

Zelensky: “Ho invitato Trump, suo piano per pace ‘primitivo'”

“Abbiamo espresso il desiderio che Donald Trump venga in Ucraina in modo che possa vedere la situazione con i suoi occhi e trarre alcune conclusioni. Sono decisamente disposto a incontrarlo”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un’intervista a Bild. Zelensky ha anche commentato il ‘piano di pace’ dell’ex presidente degli Stati Uniti. “Se l’accordo è semplicemente rinunciare ai nostri territori e se questa è l’idea, allora l’idea è molto primitiva. Penso che se Trump avesse effettivamente un proprio approccio per porre fine rapidamente alla guerra, allora sarei molto felice di ascoltare l’idea. Ma abbiamo bisogno di argomenti forti. Non abbiamo bisogno di un’idea fantasiosa, ma di una vera. Si tratta di vite umane, non possiamo fare scherzi e non possiamo correre rischi”, ha affermato il presidente ucraino.

Kiev, 450mila russi morti o feriti da inizio guerra

Il più recente bilancio delle perdite russe fornito dallo Stato maggiore delle forze armate ucraine afferma che sono 450.080 i soldati di Mosca uccisi o feriti dall’inizio della guerra. È quanto si legge in un post sul profilo Facebook dell’esercito di Kiev, secondo cui solo nelle ultime 24 ore sono stati ‘neutralizzati’ 830 soldati nemici, bruciati 47 veicoli corazzati da combattimento e 22 carri armati.

Droni Kiev attaccano centro addestramento russo

Droni ucraini hanno attaccato un centro di addestramento aeronautico russo nella città di Borisoglebsk, nella regione russa di Voronezh. Lo riporta il Kiev Independent citando un un rappresentante dell’intelligence militare Ucraina. Il canale russo telegram Astra ha affermato che il centro aeronautico per l’addestramento del personale di volo è stato attaccato da due droni che sarebbero esplosi, danneggiando la facciata dell’edificio e le finestre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata