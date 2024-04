La società Ukrenergo chiede in particolare di limitare l'uso di energia elettrica negli orari di maggior consumo

Da questa mattina 399 insediamenti ucraini sono senza corrente a causa degli attacchi russi lanciati nella notte. Lo fa sapere la società Ukrenergo in un messaggio sul proprio canale Telegram. “A causa delle ostilità ci sono interruzioni di corrente nelle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Sumsk, Kharkiv e Kherson”, si legge nell’avviso, che aggiunge che in altre regioni sono stati applicati limiti di consumo per le utenze domestiche. Ukrenergo chiede in particolare di limitare l’uso di energia elettrica tra le 19 e le 21, gli orari di maggior consumo.

