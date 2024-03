L'attacco è stato rivendicato da Hezbollah come risposta al raid dello Stato Ebraico su Hebbariyeh in cui sono morte 7 persone

IN AGGIORNAMENTO – Due giorni dopo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu che per la prima volta ha chiesto un immediato cessate il fuoco a Gaza, resta alta la tensione in Medio Oriente. Questa mattina il fronte più caldo è il confine tra Israele e Libano, dove c’è stato un botta e risposta di razzi tra lo Stato Ebraico ed Hezbollah. Ecco tutte le notizie di oggi, mercoledì 27 marzo.

09:45 Continua assedio esercito Israele a ospedale al-Shifa

L’esercito israeliano (Idf) ha detto che le sue forze stanno continuando l’assedio dell’ospedale al-Shifa a Gaza City, dove affermano di aver ucciso decine di combattenti di Hamas e di aver sequestrato numerose armi. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf aggiunge che altri miliziani di Hamas sono stati uccisi durante operazioni ad al-Qarara, nel sud della Striscia di Gaza, e nel quartiere di al-Amal a Khan Younis, dove le truppe hanno anche scoperto depositi di armi.

09:38 Bombardamento israeliano a Jenin, uccisi tre palestinesi

Tre palestinesi sono stati uccisi a Jenin, in Cisgiordania, durante un “bombardamento israeliano”. Lo scrive la Wafa, l’agenzia di stampa ufficiale statale dell’Autorità nazionale palestinese, che cita fondi mediche. Nell’attacco, portato a temine con un drone, sono rimaste ferite altre sette persone.

Il ministero della Salute palestinese ha identificato i 3 ragazzi uccisi come Hamza Arrawi, 27 anni, del campo di Al-Ain a Nablus, e Mohammad Nasser Al-Sabti, 19 anni, del campo di Jenin. I due sono morti in un bombardamento israeliano davanti a una casa a Nablus, nel quartiere di Al-Damj. Il terzo palestinese ucciso è il 19enne Ayman Youssef Hassan Azouqa. L’esercito israeliano ha confermato il bombardamento, affermando di aver ucciso “3 terroristi armati”. Lo riporta Ynet.

08:51 Hezbollah: “Attacco in Israele è risposta al massacro”

La raffica di razzi lanciata dal Libano è stata immediatamente rivendicata dal gruppo di Hezbollah che l’ha definita “una risposta al massacro commesso dal nemico sionista nella città di Hebbariyeh“. Lo riporta l’emittente libanese Al-Manar, vicina al gruppo sciita. L’attacco sulla città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele, precisa Hezbollah, è anche in “sostegno al risoluto popolo palestinese nella Striscia di Gaza e alla sua coraggiosa e onorevole resistenza”.

08:44 Raffica di razzi dal Libano in nord Israele, un morto

Una raffica di almeno 30 razzi è stata lanciata dal Libano contro la città di Kiryat Shmona, nel nord di Israele. Lo fa sapere l’esercito israeliano. Uno dei missili ha colpito un edificio industriale, provocando un incendio. Un uomo di 25 anni che si trovava all’interno della struttura è morto, mentre un altro uomo, sulla trentina, è stato tratto in salvo illeso. Lo riporta il Times of Israel.

08:12 Raid Israele in sud Libano, uccise 7 persone

Almeno sette persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano che ha colpito il centro dell’Associazione medica islamica nella città di Hebbariyeh, nel sud del Libano. È quanto riferisce l’emittente locale Al Mayadeen. Il corpo di Emergenza e Soccorso dell’associazione libanese di Soccorso ha descritto l’aggressione come “un crimine atroce” sotto tutti i punti di vista e una violazione delle leggi internazionali, ritenendo le forze israeliane pienamente responsabili.

