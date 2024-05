Gli organizzatori interrompono lo streaming di 'The Portal' dopo immagini oscene e inappropriate

Era stato avviato come un collegamento attivo 24 ore tra New York e Dublino, ‘The Portal’, canale di livestreaming con schermi nelle due città, a Flatiron South Public Plaza, nella Grande Mela e nella via principale della capitale irlandese, O’Connell Street. I passanti tra le due città potevano comunicare tramite questo portale ma gli organizzatori della piattaforma sono stati costretti a chiudere temporaneamente l’installazione visiva a causa di performance inappropriate da parte di alcune persone, da entrambi i lati, “una minoranza”, sottolineano i promotori dell’installazione.

In diversi casi i passanti si sono spogliati, mostrando seni o parti intime. A Dublino un uomo si è preso gioco dei newyorkesi con un’iniziativa di cattivo gusto, mostrando immagini dell’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

