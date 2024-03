Anche la sorella del presunto aggressore ha riportato ferite da arma da taglio, ma non è in pericolo di vita

Un giovane di 19 anni con cittadinanza italiana e tedesca è accusato di aver ucciso i suoi genitori e il fratello con un’arma da taglio e di aver ferito gravemente la sorella. Martedì sera il 19enne avrebbe aggredito, presumibilmente con un coltello, i suoi genitori e due fratelli in un condominio nel comune di Hohentengen nel distretto di Waldshut Baden-Württemberg, nel sud-ovest della Germania, come hanno riferito la questura di Friburgo e la procura di Waldshut-Tiengen, riportano i media tedeschi.

I genitori, di 58 e 61 anni, sono morti sul posto. “Il fratello 34enne del sospettato è morto in ospedale a causa delle ferite riportate nonostante le misure di rianimazione”, hanno detto gli investigatori. Anche la sorella del presunto aggressore ha riportato ferite da arma da taglio, ma non è in pericolo di vita. È stata portata in una clinica a bordo di un elicottero di salvataggio. Il 19enne è stato arrestato sul posto.

La procura ha chiesto un mandato d’arresto contro il 19enne, che è accusato di omicidio colposo e tentato omicidio colposo. Al momento, i moventi del delitto non sono ancora chiari. Un portavoce della polizia, riporta Focus, ha precisato che l’arma del delitto “era un coltello”. Secondo quanto riporta il sito dell’Unione Sarda, i genitori del giovane erano originari di Silius e Ballao. La scena del crimine si trova nel quartiere di Lienheim, il quartiere più occidentale del comune di Hohentengen, che è al confine con la Svizzera. Al momento dell’arresto, il giovane non ha opposto resistenza, ha detto il portavoce della polizia, Mathias Albicker, alla Badische Zeitung. Inzizalmente sul posto sono intervenute le forze della polizia statale locale e anche della polizia federale. La polizia è stata chiamata dai vicini, ha detto ancora il portavoce.

