Decine di palestinesi scavano tra le macerie in cerca di superstiti

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito Rafah, nel Sud di Gaza. I corpi sono stati portati all’ospedale Abu Youssef al-Najjar. L’esplosione ha raso al suolo un edificio abitato e secondo i residenti più di dieci persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. In molti continuano a scavare in cerca di superstiti.

