Si tratta di persone irreperibili dopo la sparatoria

Il bilancio finale delle vittime dell’attacco terroristico alla sala da concerto di Mosca potrebbe essere molto più alto dei 140 morti confermati: le indagini delle autorità statali russe riportano di aver ricevuto 143 segnalazioni di persone disperse. Lo riferisce il Guardian, spiegando che il comitato investigativo ha dichiarato che finora sono stati identificati 84 corpi. Secondo Baza, un canale Telegram con legami con i servizi di sicurezza russi, 95 persone non elencate tra i 120 nomi nel registro ufficiale delle vittime erano irreperibili dopo la sparatoria della scorsa settimana al municipio di Crocus. I loro parenti non sono riusciti a mettersi in contatto con loro dopo l’attacco di venerdì, ha riportato Baza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata