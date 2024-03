La Principessa del Galles venerdì ha detto di avere il cancro

(LaPresse) Tante persone in visita a Buckingham Palace hanno inviato i loro auguri a Kate Middleton il giorno dopo che la Principessa del Galles ha detto di avere un cancro. “Penso che dovrebbe essere lasciata in pace per andare avanti, fare le sue cure e stare con la sua famiglia”, dice Claire. È stato ovviamente molto, molto triste sentirlo. È una diagnosi difficile per chiunque, soprattutto per chi è così in vista. Quindi, sì, mi sono sentita molto vicina a lei e alla sua famiglia in questo momento”, spiega Carissa Gilbert.

