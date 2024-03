Il Daily Telegraph aveva definito i commenti da "troll disgustosi", dicendo che chi si diverte con "la miseria della Principessa" dovrebbe "vergognarsi

E’ arrivato da tutto il mondo il sostegno a Kate Middleton, la Principessa del Galles, che ha rivelato in un videomessaggio di essere sottoposta a chemioterapia per un cancro dopo un importante intervento chirurgico all’addome. Il video della principessa, in cui ha parlato del “grande shock” e dei “due mesi incredibilmente difficili” per la sua famiglia dopo la diagnosi, è arrivato dopo settimane di frenetiche speculazioni sui social media sulla sua salute e sul suo benessere. “Questo ovviamente è stato un enorme shock e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”, ha detto Kate nel video, registrato mercoledì a Windsor. “Ci è servito del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”, ha aggiunto Kate, riferendosi ai suoi tre figli piccoli.

Il racconto della malattia

Kate, 42 anni, non ha detto quale tipo di cancro sia stato scoperto dopo essersi sottoposta a quello che ha descritto come un “importante” intervento chirurgico all’addome. Ha detto che ora è nelle prime fasi della chemioterapia preventiva e che “diventa ogni giorno più forte”. La Reale ha detto che si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, finché gli esami successivi all’intervento non hanno rivelato la diagnosi. L’annuncio ridurrà almeno in parte le intense e talvolta fantasiose speculazioni e teorie cospirative sulle sue condizioni, che si sono moltiplicate sui social media da quando Kensington Palace ha annunciato a metà gennaio che era stata ricoverata per un non meglio precisato intervento chirurgico all’addome.

La solidarietà internazionale

Hashtag come “WeLoveYouCatherine” e “GetWellSoonCatherine” erano di tendenza venerdì su X, ex Twitter, mentre leader politici, celebrità e sopravvissuti al cancro inviavano messaggi di sostegno. “È stata sottoposta a un intenso scrutinio e trattata ingiustamente da alcuni settori dei media in tutto il mondo e sui social media”, ha dichiarato il Primo Ministro Rishi Sunak. “Ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scritto sui social media che lui e la first lady Jill Biden “si uniscono a milioni di persone in tutto il mondo per pregare per la tua piena guarigione, principessa Kate”. Re Carlo III, anch’egli in cura per un tipo di cancro non specificato, ha dichiarato in un comunicato di essere “molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto”. Il principe Harry e sua moglie Meghan, che si sono allontanati dalla famiglia reale dopo il loro trasferimento in California nel 2020, hanno detto di augurare “salute e guarigione a Kate e alla famiglia”.

La stampa britannica

Fino a venerdì c’erano poche informazioni sulle condizioni di Kate, e la sua scomparsa da mesi dalla vista del pubblico ha alimentato una raffica di voci sulla “scomparsa” della futura regina. I funzionari si erano limitati a dire che l’intervento chirurgico di Kate a gennaio era riuscito e che il recupero avrebbe tenuto la principessa lontana dagli impegni pubblici fino ad aprile. Il sentimento di sfiducia nei confronti dei reali si è rafforzato all’inizio del mese dopo che Kate ha riconosciuto di aver modificato una foto ufficiale pubblicata in occasione della Festa della Mamma nel Regno Unito. La foto, che aveva lo scopo di calmare e rassicurare il pubblico, ha scatenato una reazione dopo che l’Associated Press e altre agenzie di stampa hanno ritrattato l’immagine per il timore che fosse stata manipolata.

Il Daily Telegraph ha pubblicato un articolo d’opinione che recitava: “I disgustosi troll online che si divertono con la miseria della Principessa dovrebbero vergognarsi”. I benefattori e i fan che hanno visitato Windsor e Kensington Palace hanno espresso il loro sostegno a Kate. “Spero che possano trovare la speranza e un po’ di unione nella loro famiglia”, ha detto Andrea Stunz, che era in visita a Londra dal Texas quando ha sentito la notizia di Kate. “Pregheremo per loro. Pregheremo per la famiglia”. Non è chiaro quando Kate potrà tornare alla vita pubblica. Non si prevede che Kate e William si uniscano agli altri reali per la tradizionale funzione della domenica di Pasqua a Windsor. “La Principessa tornerà a svolgere le sue mansioni ufficiali quando sarà autorizzata dal suo team medico”, ha dichiarato un portavoce di Kensington Palace. “È di buon umore ed è concentrata sul suo pieno recupero”.

