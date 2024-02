La risposta della Russia: "Così la guerra sarebbe inevitabile"

Emmanuel Macron non esclude l’invio in futuro di truppe occidentali in Ucraina. Il presidente francese ha parlato davanti ai microfoni dopo la conferenza a sostegno di Kiev organizzata all’Eliseo con diversi leader europei.

La replica della Nato: “Non invieremo truppe”

La Nato non invierà truppe sul suolo ucraino. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg all’Associated Press commentando le notizie secondo cui alcuni Paesi occidentali potrebbero prendere in considerazione la possibilità di mandare in Ucraina. Stoltenberg ha affermato che “gli alleati della NATO stanno fornendo un sostegno senza precedenti all’Ucraina. Lo abbiamo fatto dal 2014 e abbiamo intensificato dopo l’invasione su vasta scala. Ma non ci sono piani per truppe da combattimento della NATO sul terreno in Ucraina”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato lunedì che l’invio di truppe occidentali sul terreno in Ucraina non dovrebbe essere “escluso” in futuro. In vista di un viaggio a Parigi lunedì, dove alti funzionari di oltre 20 Paesi hanno discusso le opzioni per aumentare gli aiuti all’Ucraina, il primo ministro slovacco Robert Fico ha affermato che alcuni paesi stanno valutando se concludere accordi bilaterali per inviare truppe in Ucraina per aiutarla a respingere l’invasione russa. Fico ha detto che il suo governo non ha intenzione di proporre l’invio di soldati slovacchi, ma non ha fornito dettagli su quali paesi potrebbero prendere in considerazione tali accordi, o cosa farebbero le truppe in Ucraina. Il portavoce del parlamento slovacco Peter Pellegrini ha detto che la Slovacchia non schiererà truppe in Ucraina. Il primo ministro ceco Petr Fiala non ha voluto commentare prima della partenza per Parigi, dicendo che i leader si sarebbero incontrati per discutere le possibili opzioni, ma ha sottolineato che “la Repubblica ceca certamente non vuole mandare i suoi soldati in Ucraina”.

Pur escludendo un’azione militare della NATO, Stoltenberg ha dichiarato ad AP “che questa è una guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, in palese violazione del diritto internazionale. Secondo il diritto internazionale, l’Ucraina ovviamente ha il diritto all’autodifesa, e noi abbiamo il diritto di sostenerli nel sostenere questo diritto”. La NATO come alleanza fornisce all’Ucraina solo aiuti e supporto non letali come forniture mediche, uniformi e attrezzature invernali, ma alcuni membri inviano armi e munizioni bilateralmente o in gruppi. Qualsiasi decisione di inviare truppe richiederebbe il sostegno unanime di tutti i Paesi membri.

Cremlino: “Con truppe Occidente guerra Russia-Nato inevitabile”

Un eventuale invio di truppe occidentali in Ucraina renderebbe inevitabile un conflitto diretto tra la Russia e la Nato. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron, non ha escluso, per il futuro, tale scenario. Lo riporta la Tass. Rispondendo in conferenza stampa sul rischio di una guerra tra Russia e Nato in caso di invio di truppe occidentali in Ucraina, Peskov ha spiegato che “in questo caso, non possiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità, ed è così che la valutiamo”.

