Roma, 27 feb. (LaPresse) – Un eventuale invio di truppe occidentali in Ucraina renderebbe inevitabile un conflitto diretto tra la Russia e la Nato. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che il presidente francese, Emmanuel Macron, non ha escluso, per il futuro, tale scenario. Lo riporta la Tass. Rispondendo in conferenza stampa sul rischio di una guerra tra Russia e Nato in caso di invio di truppe occidentali in Ucraina, Peskov ha spiegato che “in questo caso, non possiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità, ed è così che la valutiamo”.

