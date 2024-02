Oggi il premier Pedro Sanchez si recherà sul luogo della tragedia

Tragedia a Valencia dove da ieri pomeriggio hanno preso fuoco due grattacieli. La sindaca di Valencia, María José Catala, ha confermato che almeno quattro persone sono morte nel maxi incendio che ha colpito due palazzi contigui nel quartiere di Campanar. Le vittime non sono ancora state identificate. Ci sarebbero poi tra i 9 e i 15 dispersi che non sono ancora stati localizzati. Il rogo è iniziato ieri pomeriggio in uno degli appartamenti del complesso residenziale. Le fiamme si sono propagate molto rapidamente in tutto l’edificio. Il forte vento ha complicato le operazioni di soccorso.

Il presidente della Comunidad valenciana, Carlos Mazón, ha riferito che i sanitari hanno assistito 15 persone, sette delle quali sono vigili del fuoco. Secondo il governatore non sarebbero in pericolo di vita. Mazón ha affermato che sei persone restano ricoverate mentre altre nove sono state dimesse. Dei ricoverati, cinque sono vigili del fuoco che hanno riportato ustioni e fratture.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, che ieri si è detto “sconvolto” per le prime immagini che arrivavano da Valencia, si recherà in tarda mattinata nel luogo del maxi incendio. Ne dà notizia la tv pubblica spagnola Tve. Le fiamme si sono propagate rapidamente e le operazioni di soccorso sono state complicate dal forte vento.

Il governatore della Comunidad valenciana, Carlos Mazon, ha annunciato tre giorni di lutto in tutta la regione per le vittime del maxi incendio che ha colpito due edifici contigui a Valencia. Nella città sono stati annullati gli eventi in programma questo fine settimana per la celebre festa delle Fallas in cui tradizionalmente vengono bruciate delle sculture di cartapesta e legno.

Soccorsi difficili

I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per raffreddare l’esterno dei due edifici contigui a Valencia che sono stati divorati dalle fiamme. Al momento, riferiscono i media locali, non è stato ancora possibile per i soccorsi accedere all’interno della struttura per cercare dispersi e vittime. Le fiamme sono state spente e ora la struttura appare completamente bruciata.

Tre giorni di lutto per vittime maxi incendio

Grattacieli a fuoco a Valencia pubblicizzati come “innovativi e sicuri”

Il complesso di due edifici contigui che ha preso fuoco a Valencia era stato pubblicizzato dall’azienda Fbex come innovativo e sicuro. Nel video pubblicitario che è stato pubblicato dai media spagnoli, veniva sottolineato che la struttura aveva “facciate rivestite con un innovativo materiale in alluminio”. Nella clip si parlava di due edifici “all’avanguardia e unici, collegati da uno spettacolare ascensore panoramico”, con materiali da costruzione di “altissima qualità”, impianti moderni e “rigorosi controlli di qualità durante tutto il processo di costruzione”. Ieri diversi esperti hanno affermato che invece è stato proprio il materiale utilizzato per la facciata a facilitare la rapida propagazione delle fiamme. El Paìs riferisce che l’edificio ha cominciato a essere costruito nel 2006 ed è stato completato nel 2008, all’apice del boom immobiliare.

