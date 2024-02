La temperatura di 25°C e il forte vento stanno complicando il lavoro dei soccorsi

Le fiamme stanno divorando un edificio di 14 piani che si trova nel quartiere di Campanar a Valencia, in Spagna. Le immagini pubblicate sui social dai servizi di emergenza mostrano la facciata del palazzo completamente a fuoco e avvolta da un’enorme nube nera di fumo: un primo bilancio parla di sette feriti e due salvati. L’incendio sarebbe scoppiato nel quarto piano del palazzo diffondendosi poi agli altri piani. La polizia ha isolato l’area per facilitare i soccorsi. Secondo quanto riferito dalla tv pubblica Tve, l’edificio di 14 piani sarebbe un palazzo di nuova costruzione e ospiterebbe al suo interno 138 appartamenti. Secondo testimoni le fiamme si sarebbero propagate molto rapidamente e i vigili del fuoco stanno tentando di evitare che possano raggiungere i palazzi limitrofi. Le autorità valenciane hanno chiesto l’intervento dell’Unità militare di emergenza. La temperatura di 25°C e il forte vento stanno complicando il lavoro dei soccorsi.

Sanchez “sconvolto”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è detto “sconvolto dal terribile incendio” che ha colpito un edificio a Valencia. Il leader ha riferito di aver parlato con il governatore della regione e con la sindaca della città per informarsi della situazione e per “offrire tutto l’aiuto necessario”. Sanchez ha espresso “solidarietà a tutte le persone colpite” e il suo apprezzamento per il lavoro dei servizi di emergenza.

