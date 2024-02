Saltato l'incontro privato con il capo Idf Halevi

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato a Gerusalemme il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, per discutere sull’andamento della guerra nella Striscia di Gaza. L’ufficio del primo ministro israeliano non ha fornito dettagli sul faccia a faccia definito come “lungo e approfondito”. Al suo arrivo Netanyahu ha salutato Blinken con una battuta: “Non ti vedo da molto tempo”. Il capo della diplomazia Usa ha risposto: “Sì, sono passate due settimane”. E’ invece saltato l’incontro privato che Blinken avrebbe dovuto avere con il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano (Idf), Herzi Halevi.

