"Gli sforzi per liberare i nostri ostaggi continuano", ha sottolineato il primo ministro israeliano

“Gli sforzi per liberare i nostri ostaggi continuano. Come ho sottolineato, non accetteremo alcun accordo con Hamas, a qualsiasi prezzo. Molte ipotesi raccontate dai media su cui noi saremmo d’accordo, come qualsiasi cosa sia legata alla liberazione dei terroristi, semplicemente non le accetteremo”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, parlando all’inizio della riunione del Consiglio dei ministri riguardo a un potenziale accordo di Israele con Hamas sugli ostaggi. “Ad oggi abbiamo abbattuto 17 dei 24 battaglioni di Hamas. La maggior parte di quelli rimanenti si trova nel sud della Striscia, a Rafah, e ci occuperemo anche di loro. In secondo luogo, dopo l’abbattimento dei battaglioni sono necessarie operazioni di smantellamento, come le nostre forze stanno facendo con determinazione in raid molto aggressivi nel nord della Striscia e nel suo centro. Terzo, la rete sotterranea dovrà essere neutralizzata, come le nostre forze stanno facendo sistematicamente a Khan Younis e in tutte le parti della Striscia, e questo richiede più tempo”, ha aggiunto Netanyahu.

