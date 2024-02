Milano, 6 feb. (LaPresse) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha fatto sapere che domani sarà in Israele e discuterà con i funzionari israeliani della proposta di accordo concepita a Parigi. La proposta, negoziata da Stati Uniti, Qatar ed Egitto, ha ricevuto risposte “positive” da Hamas, che ha chiesto un cessate il fuoco totale in cambio del rilascio degli ostaggi. “C’è ancora molto lavoro da fare, ma continuiamo a credere che un accordo sia possibile, e anzi essenziale”, ha detto Blinken in conferenza stampa a Doha, in Qatar.

