Gli Stati Uniti avevano avvertito l’Iran che l’Isis-K, il gruppo terroristico affiliato allo Stato islamico in Afghanistan, stava preparando un attacco terroristico. Le avvisaglie americane si riferirebbero all’attentato avvenuto il 3 gennaio scorso a Kerman e che ha ucciso 95 persone. Lo riferisce una fonte ufficiale Usa che ha chiesto di mantenere l’anonimato. Washington, ha detto il funzionario, hanno perseguito con Teheran la loro consolidata politica del “dovere di avvertire” altri governi in presenza di pericoli e minacce letali. L’uomo non ha specificato attraverso quali canali sia avvenuto l’avviso.

