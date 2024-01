Migliaia di persone si trovavano nell'area in occasione del quarto anniversario della morte. Tv di stato iraniana: "E' attacco terroristico"

Due esplosioni si sono verificate oggi in Iran a Kerman vicino alla tomba in cui è sepolto Qassem Soleimani, il generale iraniano a capo della Forza Quds del quale ricorre oggi il quarto anniversario dell’uccisione in un raid Usa in Iraq, e il bilancio è di almeno 103 vittime e 141 feriti. Lo ha riferito il portavoce del servizio di emergenza iraniano, come riporta l’agenzia Irna.

Migliaia di persone si trovavano nell’area in occasione dell’anniversario. Secondo Irna, la prima esplosione si è verificata a circa 700 metri dalla tomba; la seconda si è verificata invece a un chilometro dalla tomba, fuori dal percorso dei pellegrini e dai checkpoint. Sul posto si stanno recando ambulanze. Irna cita un responsabile locale della sicurezza secondo il quale ancora non è chiaro se l’esplosione sia stata causata da gas o se si sia trattato di un attacco terroristico.

Proprio in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Soleimani è atteso per oggi alle 17 ora italiana il discorso del leader del gruppo libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah; il discorso era in programma da tempo (era stato annunciato lo scorso 23 dicembre) ma è sotto particolare osservazione visto che giungerà all’indomani dell’esplosione a Beirut in cui è stato ucciso il numero due dell’ufficio politico di Hamas, Saleh Al-Arouri.

Tv di Stato iraniana: “Esplosioni a tomba Soleimani attacco terroristico”

Le due esplosioni avvenute vicino alla tomba di Qassem Soleimani mentre migliaia di persone si stavano recando al cimitero in occasione del quarto anniversario della morte del generale sono “un attacco terroristico“. Lo ha annunciato la Tv di Stato iraniana. Nel dare l’annuncio l’emittente ha citato il governatorato della regione di Kerman, città a 800 chilometri dalla capitale Teheran, dove si trova la tomba. Non ci sono ancora rivendicazioni dell’attacco.

