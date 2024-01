Uccisi 21 soldati israeliani in un attacco a Gaza. Netanyahu: "Non smetteremo di lottare fino alla vittoria assoluta". Irruzione dei parenti degli ostaggi alla Knesset

La guerra in Medioriente giunge al giorno 109. Israele consegna a Hamas una proposta che include fino a due mesi di pausa nei combattimenti per il rilascio dei restanti ostaggi a Gaza. Lo riportano alcuni media. Familiari degli ostaggi israeliani a Gaza fanno irruzione nella Knesset chiedendo interventi urgenti. L’esercito di Tel Aviv stringe d’assedio l’edificio centrale della Mezzaluna Rossa a Khan Yunis (a sud di Gaza), paralizzando di fatto tutte le attività. Netanyahu ribadisce: nessuno Stato palestinese, la Striscia dovrà essere “smilitarizzata” e “restare sotto il pieno controllo di sicurezza israeliano”.

10:30 Houthi, attacchi Usa e Gb non resteranno impuniti

Gli ultimi raid in Yemen condotti dalle forze americane e britanniche contro obiettivi dei ribelli houthi “non rimarranno senza risposta o impuniti“. Questo l’avvertimento del portavoce degli Houthi, Yahya Saree, citato da Al Jazeera. I due Paesi hanno lanciato un attacco congiunto contro le capacità missilistiche dei ribelli filo iraniani a seguito dei numerosi lanci di missili contro navi mercantili nel Mar Rosso e nel Mar Arabo da parte degli Houthi.

09:40 Netanyahu, giorno duro ma combatteremo sino a vittoria

“Nel nome dei nostri eroi, per la nostra vita, non smetteremo di lottare fino alla vittoria assoluta“. Così su X il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, commentando la morte di 21 soldati ieri nella Striscia di Gaza, il più grave attacco contro le forze israeliane dall’inizio della guerra. “Ieri abbiamo vissuto uno dei giorni più difficili dallo scoppio della guerra” afferma Netanyahu “piango per i nostri eroici soldati caduti. Abbraccio le famiglie nel momento del bisogno e preghiamo tutti per i nostri feriti”. Le forze israeliani di difesa, assicura, hanno “avviato un’indagine sul disastro. Dobbiamo imparare le lezioni necessarie e fare di tutto per preservare la vita dei nostri guerrieri”.

09:10 Hamas vuole cessate il fuoco permanente

Israele ha proposto un cessate il fuoco di due mesi e la liberazione dei palestinesi detenuti in cambio di un rilascio degli ostaggi da parte di Hamas ma l’organizzazione palestinese avrebbe rifiutato, chiedendo una tregua permanente. Lo ha rivelato un alto funzionario egiziano ad Associated Press, aggiungendo che nella proposta israeliana era data la possibilità a Yahya Sinwar e altri leader di Hamas nella Striscia di Gaza di trasferirsi in altri Paesi. Hamas chiede anche che Israele si ritiri completamente dall’enclave consentendo ai palestinesi di tornare nelle loro case. Il funzionario ha spiegato che Egitto e Qatar stanno lavorando a un piano in più fasi nel tentativo di avvicinare le parti. Questo prevedrebbe la fine della guerra, il rilascio degli ostaggi e la presentazione di una proposta per risolvere il conflitto israelo-palestinese.

09:00 Hamas, non abbiamo ricevuto alcuna proposta di tregua

Hamas non “ricevuto ufficialmente” nessuna proposta di cessate il fuoco nel quadro di un accordo per il rilascio di altri ostaggi israeliani. Lo ha detto all’agenzia turca Anadolu il portavoce di Hamas in Libano Walid Kilani, riferendosi ai rumor su una possibile proposta avanzata da Israele. Kilani ha ricordato che la “condizione principale posta da Hamas è un cessate il fuoco totale e completo, non temporaneo”. Se questa condizione verrà accettata, allora si potrà discutere di uno scambio tra prigionieri, ha aggiunto Kilani.

08:45 Ben Gvir, morte 21 soldati prova che guerra deve continuare

La morte di 21 riservisti delle forze israeliane di difesa (Idf) durante l’operazione nella Striscia di Gaza rende “più chiaro che mai” il fatto che Israele non deve ridurre l’intensità dell’operazione militare nell’enclave palestinese. Lo ha affermato il ministro della Sicurezza nazionale, e leader di ‘Potere ebraico’, Itamar Ben Gvir. Lo riporta The Times of Israele. Ben Gvir ha parlato di una “mattinata difficile e dolorosa” che impone di ” “continuare a sottomettere, schiacciare e falciare il nemico nazista a Gaza, con tutte le nostre forze”. Secondo il ministro israeliano bisogna realizzare la “volontà” dei caduti: “Schiacciare e distruggere Hamas e restituire tutti gli ostaggi”, ha affermato.

08:30 Herzog, nomi soldati morti si aggiungono a lapidi eroi

“Una mattinata insopportabilmente difficile, in cui sempre più nomi dei migliori dei nostri figli vengono aggiunti alle lapidi degli eroi, in una guerra che non ha giustizia”. Lo scrive su X il presidente israeliano, Isaac Herzog, commentando la morte di 21 soldati israeliani in un attacco nella Striscia di Gaza. I militari delle forze israeliane di difesa (Idf) e le forze di sicurezza, aggiunge Herzog “stanno lavorando con infinita determinazione per raggiungere gli obiettivi dei combattimenti”. Anche in questa mattinata “triste e difficile – conclude – siamo forti e ricordiamo che insieme vinceremo”.

07:30 Nuovi bombardamenti Usa-Gb contro Houthi in Yemen

Le forze Usa e britanniche hanno bombardato diverse postazioni utilizzate dai miliziani Houthi in Yemen. Lo riferiscono fonti ufficiali statunitensi. E’ la seconda volta che i due Paesi conducono un attacco congiunto contro le capacità missilistiche dei ribelli filo iraniani. Secondo i funzionari Usa, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno utilizzato missili Tomahawk lanciati da navi da guerra e sottomarini e aerei da combattimento per eliminare i siti di stoccaggio e i lanciatori di missili degli Houthi. L’operazione congiunta arriva circa 10 giorni dopo che navi da guerra e aerei da combattimento statunitensi e britannici avevano colpito più di 60 obiettivi in 28 località.

07:00 Esercito Israele, uccisi 21 nostri soldati in attacco a Gaza

È di 21 vittime il bilancio temporaneo di un attacco avvenuto a Gaza: l’esercito israeliano ha reso noto che 21 dei suoi soldati sono stati uccisi nella Striscia di Gaza in uno degli attacchi più feroci dall’inizio della guerra, lo scorso 7 ottobre, contro Hamas. I soldati stavano preparando degli esplosivi per demolire due edifici nel centro di Gaza, quando un militante ha lanciato una granata con propulsione a razzo contro un carro armato nelle vicinanze. L’esplosione ha innescato gli esplosivi, facendo crollare gli edifici sui soldati all’interno.

