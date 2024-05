La conducente del mezzo era stato salvata dai vigili del fuoco

È comparso un nuovo video, ripreso dalla dash cam del mezzo, dell’incidente che ha visto protagonista un camion in Kentucky: la conducente sterza per evitare un altro veicolo con la cabina del mezzo pesante che arriva sul bordo di un ponte sul fiume Ohio, restando sospeso nel vuoto a un altezza di 23 metri. I vigili del fuoco erano poi riusciti a soccorrere la guidatrice Sydney Thomas, 26 anni, con una scala calata dall’alto. Le immagini sono state mostrate in aula.

