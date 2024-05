Le dichiarazioni del procuratore capo Karim Khan

Le motivazioni con cui Karim Khan, procuratore capo della Corte Penale Internazionale dell’Aia, ha chiesto un mandato d’arresto per crimini di guerra nei confronti del primo ministro Israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Yoav Gallant. I due sono accusati di “aver causato lo sterminio, aver causato la fame come metodo di guerra, compresa la negazione di forniture di aiuti umanitari, aver deliberatamente preso di mira i civili durante il conflitto”, spiega una dichiarazione del procuratore. Parlando delle azioni israeliane, Khan ha aggiunto che “gli effetti dell’uso della fame come metodo di guerra, insieme ad altri attacchi e punizioni collettive contro la popolazione civile di Gaza sono acuti, visibili e ampiamente conosciuti. Comprendono malnutrizione, disidratazione, profonda sofferenza”. Chiesto un mandato d’arresto anche per tre leader di Hamas, tra cui il capo del gruppo, Yahya Sinwar.

