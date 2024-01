Il Partito Laburista presenta una mozione di sfiducia contro il governo. La presidenza Ue chiede il cessate il fuoco immediato

La guerra in Medioriente giunge al giorno 108. Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sara’ premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con sovranità su Gaza. La Striscia dovrà essere “smilitarizzata” e “restare sotto il pieno controllo di sicurezza israeliano. Finché saro’ primo ministro, questa sarà la mia posizione”.

09:45 Mezzaluna Rossa, Israele assedia centro ambulanze Khan Younis

La Mezzaluna rossa palestinese afferma che l’esercito israeliano sta tenendo sotto assedio il suo centro di ambulanze a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, impedendo ai soccorritori di raggiungere i feriti, mentre le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno intensificando l’assalto via terra. Nella notte, raid aerei sulla cittadina palestinese hanno ucciso almeno 10 persone, la maggior parte bambini.

09:30 Idf avanza a Khan Younis, 10 morti in raid nella notte

Almeno 10 palestinesi, in maggioranza bambini, sono stati uccisi questa notte nei bombardamenti dell’esercito israeliano sulla città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera, mentre i media palestinesi riferiscono che i carri armati delle Forze di difesa israeliane (Idf) stanno tentando di avanzare verso la zona occidentale della città. Da diversi giorni nella zona sono in corso scontri tra militanti delle fazioni palestinesi e i soldati dell’Idf.

09:20 Mezzaluna rossa, persi contatti con staff a Khan Younis

La Mezzaluna rossa palestinese afferma che i carri armati israeliani si stanno avvicinando all’ospedale al-Amal a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, e aggiunge di aver perso ogni contatto con la sua squadra nell’area. In precedenza sono stato riferiti bombardamenti sull’area nella notte, che hanno ucciso almeno 10 palestinesi, in maggioranza bambini.

09:15 Presidenza Ue, subito cessate fuoco, armi non risolvono

“Il messaggio che trasmetterò a nome del Belgio, a nome della Presidenza belga del Consiglio dell’Unione europea, è chiaro: chiediamo un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi, il rispetto del diritto internazionale, il ritorno al processo di pace che dovrebbe portare alla creazione di due Stati che vivano in pace fianco a fianco. Questa è l’unica via d’uscita, è l’unica possibilità per ripristinare permanentemente la pace nella regione”. Lo ha affermato la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, della presidenza di turno del Consiglio Ue, al suo arrivo al Consiglio Esteri. “L’obiettivo è ovviamente quello di rilanciare il processo politico. Questo conflitto non sarà risolto con la forza delle armi. Dal 7 ottobre hanno perso la vita quasi 25.000 persone. Gaza è in una situazione di estrema emergenza. Rischiamo la carestia, rischiamo le epidemie. La violenza deve finire”, ha sottolineato.

09:00 Hamas, senza fine guerra nessuna possibilità ritorno ostaggi

Il rifiuto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di porre fine alle operazioni militari nella Striscia di Gaza “significa che non c’è alcuna possibilità per il ritorno dei prigionieri israeliani“. Lo ha detto l’alto funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri, come riporta Al Jazeera. Ieri Netanyahu ha reso noto di aver respinto le richieste di un accordo con il gruppo palestinese, che proponeva il ritiro delle truppe israeliane dall’enclave assediata in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi.

08:45 Presidenza Ue, speriamo in conferenza di pace a Bruxelles

“Esiste un chiaro rischio di regionalizzazione del conflitto. Oggi abbiamo nel mirino anche le violenze che si verificano in Cisgiordania. Anche lì ci sono molte vittime. La violenza deve finire. Auspichiamo anche che a Bruxelles si organizzi in un futuro più o meno prossimo una conferenza di pace che possa davvero rilanciare il dialogo politico”. Lo ha affermato la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, della presidenza di turno del Consiglio Ue, al suo arrivo al Consiglio Esteri.

08:30 Laburisti Israele presenteranno mozione sfiducia per governo

Il Partito Laburista israeliano presenterà una mozione di sfiducia contro il governo guidato da Benjamin Netanyahu. Lo riportano i media israeliani. “Abbiamo evitato di farlo fino ad ora, ma poi ho visto Netanyahu respingere pubblicamente una proposta di negoziato invece di dire che sta ribaltando ogni pietra per restituire i sequestrati”, ha detto Merav Michaeli che guida il partito.

07:30 Attacchi israeliani a Khan Younis

Aerei israeliani hanno ripreso a colpire Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza e le esplosioni hanno rimbombato in tutta la città. Ci sono “bombardamenti intorno a noi”, ha fatto sapere i funzionari sanitari del reparto di chirurgia plastica e ustioni dell’ospedale Nasser della città. Lo riporta Al Jazeera. Le esplosioni hanno illuminato i cieli in alcune parti del campo profughi di Khan Younis, nuovo epicentro della guerra a Gaza.

07:00 Familiari ostaggi piantano tende davanti a residenza Netanyahu

I familiari degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas hanno piantato alcune tende davanti alla residenza del premier Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. “Siamo rimasti scioccati nel sentire che il primo ministro ha deciso di sacrificare i nostri familiari lasciandoli al loro terribile destino nelle fauci dei mostri di Hamas”, le loro parole riportate da Channel 12. “Se avete deciso di sacrificare gli ostaggi ditelo onestamente. Chi li ha abbandonati ora ce li restituisca”.

