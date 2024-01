Operazione all'indomani della liberazione di tutti gli ostaggi nelle prigioni

Migliaia di agenti di polizia e militari hanno fatto irruzione domenica 14 gennaio in diverse carceri dell’Ecuador alla ricerca di armi, munizioni ed esplosivi e per ristabilire l’ordine dopo una settimana di rivolte e sequestri, in una spirale di violenza senza precedenti nel Paese andino. Le autorità di Quito hanno ottenuto il rilascio di oltre 200 funzionari tenuti in ostaggio nelle prigioni da bande di narcos.

