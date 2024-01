Il presidente Noboa: "Finito il tempo in cui i narcotrafficanti dettavano legge"

Il presidente ecuadoriano, Daniel Noboa, ha proclamato lo stato di emergenza per stabilire il controllo in tutte le carceri del Paese all’indomani della fuga del narcotrafficante Adolfo Macías, soprannominato ‘Fito’, evaso domenica 7 gennaio dalla prigione di Guayaquil, e la rivolta in alcune carceri. “È finito il tempo in cui le persone condannate per narcotraffico, omicidio e criminalità organizzata dettavano legge al governo in carica. Abbiamo iniziato ad agire per recuperare il controllo sulle carceri”, ha annunciato Noboa alla nazione. Lo stato di emergenza garantisce poteri temporanei all’esercito e alla polizia per 60 giorni, ed è il primo decretato dal neo presidente da quando Noboa è entrato in carica a novembre. Gli ecuadoriani avranno transito limitato, raduni e la polizia potrebbe richiedere l’accesso alle case e alla corrispondenza senza mandato di perquisizione. Sarà in vigore il coprifuoco tra le 23:00 e le 5:00.

