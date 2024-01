Il governo ha definito "organizzazioni terroristiche" le bande criminali che hanno cercato di sovvertire l'ordine nel Paese

Dopo il caos scoppiato in Ecuador e lo stato di emergenza dichiarato dal presidente Daniel Noboa, prosegue la massiccia operazione di polizia e militari contro i narcos, che hanno tentato un golpe scatenando anche violenze nelle carceri. In due giorni la polizia ha arrestato 358 persone, mentre le bande carcerarie hanno tenuto in ostaggio 178 funzionari e guardie in sette diverse carceri. Le autorità non hanno riferito di agenti uccisi negli ultimi quattro giorni. Il governo ha definito “organizzazioni terroristiche” le bande criminali che hanno cercato di sovvertire l’ordine nel Paese.

Nella capitale Quito il comandante della polizia della città ha affermato che le nuove politiche richiedono ai funzionari di operare 24 ore su 24 utilizzando molteplici strategie per salvaguardare la comunità. Il comandante della polizia del dipartimento di Guayas ha affermato che le operazioni hanno portato alla cattura di persone appartenenti a tre delle bande più pericolose: Los Lobos, Lagartos e Mafia 18. Ciò ha portato al sequestro di droga, armi e opuscoli che invitavano alla rivolta civile contro le autorità, oltre a minacciare il presidente.

