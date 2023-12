Il presidente uscente favorito per un terzo mandato

Egitto al voto per le presidenziali. Grande favorito il capo di Stato uscente, Abdel Fattah al-Sisi, verso la riconferma per un terzo mandato. Alle urne quasi 67 milioni di aventi diritto. Si vota per tre giorni, da oggi e fino a martedì. I risultati attesi per il 18 dicembre. Al-Sisi ha votato domenica mattina nel seggio di Heliopolis, sobborgo del Cairo. Le elezioni sono state oscurate dalla guerra tra Israele e Hamas.

