Il capo di Stato uscente Abdel Fattah al-Sisi è il grande favorito per un terzo mandato

Egitto alle urne per le elezioni presidenziali nelle quali il presidente Abdel Fattah Al-Sisi non deve affrontare alcun serio sfidante ed è certo che ricoprirà il ruolo di capo dello Stato per un terzo mandato, restando al potere fino al 2030. Le elezioni sono state oscurate dalla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Quasi tutta l’attenzione degli egiziani è stata rivolta alla guerra ai confini orientali del loro paese e alla sofferenza dei civili palestinesi nell’enclave costiera. Il voto si svolge anche nel mezzo di una sconcertante crisi economica in Egitto, un paese di 105 milioni di abitanti di cui quasi un terzo vive in povertà, secondo gli ultimi dati ufficiali.

