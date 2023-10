La storica presentazione da parte della società cinese EHANG

La società cinese EHANG ha presentato all’aeroporto di Lleida, in Spagna, il primo centro in Europa per droni in grado di trasportare persone (UAV), o come vengono anche chiamati, taxi aerei. Questo spazio sarà utilizzato per testare questi veicoli dedicati alla logistica e al trasporto passeggeri. La presentazione avvenuta martedì 31 ottobre segna una tappa significativa per il settore. Per la prima volta nella storia questi veicoli senza pilota, gestiti da un centro di controllo, hanno ottenuto il permesso di volare negli aeroporti: la scorsa settimana EHANG ha ottenuto la certificazione per volare in Cina e spera di ottenerla presto anche in Europa.

