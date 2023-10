Allarme elettricità negli ospedali, 24 ore di autonomia. Cina e Iran sostengono la causa palestinese

Bombe dal cielo e truppe via terra pronte all’invasione di Gaza. Israele si prepara all’offensiva contro Hamas, più volte annunciata negli scorsi giorni e rimandata per permettere ai profughi di lasciare la Striscia. Tel Aviv continua ad ammassare truppe al confine mentre Hamas chiede ai palestinesi di non lasciare la propria terra. Ad oggi, secondo l’Onu, gli sfollati sono circa un milione ma le stime sono destinate a crescere.

In tutto ciò continua senza sosta il lavoro della diplomazia che, da un lato, punta a circoscrivere il conflitto evitando che si estenda ad altri Paesi dell’area, e dall’altro lavora per liberare i tanti ostaggi ancora nelle mani dei terroristi. C’è poi il fronte internazionale con la Cina e l’Iran che sostengono apertamente la causa palestinese mentre gli Stati Uniti, che condannano per bocca del loro presidente Biden “una barbarie grave quanto l’Olocausto”, sono scettici su una possibile occupazione israeliana del conflitto. IN AGGIORNAMENTO

Autorità Gaza: bilancio morti sale a 2750

Sale ancora il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall’avvio dei bombardamenti israeliani a seguito dell’aggressione contro il Paese ebraico da parte di Hamas lo scorso 7 ottobre. Secondo il ministero della Sanità di Gaza i morti hanno toccato quota 2750 mentre i feriti sono 9700. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Nella Striscia si acuisce la crisi umanitaria dopo l’ordine di evacuazione imposto dall’esercito israeliano.

Esercito Israele: da Gaza sinora lanciati 6mila razzi

Più di 6.000 razzi sono stati lanciati contro Israele e i civili israeliani dall’inizio della guerra contro Hamas. Lo ha detto il portavoce dell’esercito israeliano, Jonathan Conricus, citato dal Guardian. L’offensiva di Hamas dalla striscia di Gaza è iniziata sabato 7 ottobre rappresentando il più grave attacco subito da Israele negli ultimi decenni. Tel Aviv ha risposto colpendo obiettivi nella Striscia e preparandosi a un’invasione via terra dell’enclave.

Netanyahu ha invitato Biden in Israele

Benjamin Netanyahu avrebbe invitato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Israele per una visita di solidarietà nel mezzo della guerra contro Hamas. Lo riporta The Times of Israel citando un collaboratore di Netanyahu. La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, Adrienne Watson, non ha confermato la visita, spiegando di non avere “nuovi viaggi da annunciare”. Secondo i media israeliani l’ufficio di Netanyahu e la Casa Bianca stanno esaminando i dettagli e considerando positivamente l’invito. Una eventuale visita di Biden in Israele, sottolinea il The Times of Israel, non verrebbe comunque comunicata in anticipo per motivi di sicurezza.

Israele: al momento nessuna tregua Gaza

Israele smentisce le notizie secondo cui avrebbe accettato un cessate il fuoco nel sud di Gaza per consentire l’apertura del valico di frontiera di Rafah per far entrare gli aiuti nella Striscia. Lo riporta The Times of Israel citando una nota dell’ufficio del premier, Benjamin Netanyau. “Al momento non esiste un cessate il fuoco per gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e per l’uscita degli stranieri”, afferma il comunicato. In precedenza il portale israeliano inews24 aveva scritto che Israele aveva concesso una tregua umanitaria di cinque ore, a partire dalle 9 locali (le 8 in Italia) nel sud della Striscia.

Da Israele tregua di 5 ore a Gaza

Israele avrebbe concesso una tregua umanitaria di cinque ore a partire dalla 9 del mattino locali (le 8 in Italia) nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Lo riporta il portale israeliano i24news. “Secondo quanto riferito, il cessate il fuoco umanitario previsto da parte di Israele inizierà alle 9 del mattino solo per la parte meridionale della Striscia di Gaza e durerà circa 5 ore – scrive il portale – Durante il cessate il fuoco unilaterale, ad alcuni residenti della Striscia di Gaza sarà consentito di partire per l’Egitto attraverso il valico di Rafah. E gli aiuti umanitari potranno entrare”.

Onu, 14 dipendenti Unrwa morti in raid su Gaza

Quattordici membri dello staff dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che sostiene i rifugiati palestinesi, sono stati uccisi negli attacchi israeliani su Gaza, ha detto Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia, durante una conferenza stampa. Lo riporta il Guardian. “Erano insegnanti, ingegneri, guardie e psicologi, un ingegnere e un ginecologo”, ha affermato, aggiungendo che la maggior parte 13mila dipendenti dell’agenzia a Gaza sono stati sfollati.

Riapre valico Rafah per uscita stranieri

Ha riaperto dalle 9 di questa mattina (le 8 italiane) il valico di Rafah, al confine con l’Egitto, per consentire ai cittadini stranieri e ai palestinesi con doppio passaporto di lasciare Gaza. Molti cittadini palestinesi-statunitensi si sono già radunati vicino al valico, su indicazione del governo degli Usa. Secondo quanto riporta l’Abc il valico resterà aperto “per qualche ora” per poi chiudere nuovamente nel tardo pomeriggio.

Inviato Israele all’Onu, nessun interesse a occupare Gaza

Israele “non ha interesse” a occupare Gaza ma farà “tutto il necessario” per eliminare Hamas. Lo ha dichiarato l’inviato israeliano all’Onu Gilad Erdan in seguito alle parole rilasciate dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden secondo cui una occupazione di Gaza sarebbe “un grave errore”. “Non abbiamo alcun interesse a occuparla o a restarci, ma dato che stiamo lottando per la nostra sopravvivenza e l’unico modo per farlo è eliminare Hamas, dovremo fare tutto il necessario per annientare le loro capacità”, ha spiegato.

Onu, allarme elettricità in ospedali Gaza, 24 ore di autonomia

Gli ospedali di Gaza resteranno in funzione ancora per altre 24 ore. E’ l’allarme lanciato dall’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, secondo cui “la chiusura dei generatori di riserva metterebbe a rischio la vita di migliaia di pazienti. Nelle scorse ore Ghassan Abu Sitta, un chirurgo britannico-palestinese che lavora per Medici Senza Frontiere a Gaza, ha avvertito che il personale del suo ospedale non dispone di attrezzature sufficienti per aiutare le persone. “Consumiamo un mese o un mese e mezzo di forniture mediche quotidianamente in questa situazione di emergenza”, ha dichiarato alla BBC.

Biden, occupazione Israele a Gaza sarebbe un grosso errore

Un’occupazione israeliana di Gaza “sarebbe un grosso errore”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un’intervista rilasciata al programma ’60 Minutes’ all’emittente Cbs. “Hamas e gli estremisti di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese”, ha aggiunto.

Biden valuta possibile viaggio in Israele nei prossimi giorni

Il presidente degli Stati Joe Biden sta valutando la possibilità di fare un viaggio in Israele nei prossimi giorni, anche se nulla finora è stato formalizzato. Lo riporta l’Associated Press citando un alto funzionario dell’amministrazione statunitense.

Abbas, Hamas non rappresenta il popolo palestinese

Le politiche e le azioni di Hamas “non rappresentano il popolo palestinese”. È quanto ha detto il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, in un colloquio telefonico avuto con il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. “Le politiche e i programmi dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp) rappresentano il popolo palestinese in quanto unico rappresentante legittimo del popolo palestinese, e non le politiche di qualsiasi altra organizzazione”, ha detto Abu Mazen, che ha anche chiesto il rilascio “di civili prigionieri e detenuti da entrambe le parti” e ha ribadito il totale rifiuto dello “sfollamento del nostro popolo dalla Striscia di Gaza perché equivarrebbe a una seconda Nakba”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata