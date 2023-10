Il presidente americano: "Necessario percorso che porti a uno Stato palestinese

Il presidente americano Joe Biden sta valutando un possibile viaggio in Israele nei prossimi giorni, nel frattempo continua a far sentire la sua voce sul conflitto che da nove giorni sta destabilizzando il Medio Oriente e non solo. Parlando al programma “60 minutes” sulla Cbs, il capo della Casa Bianca si è detto convinto che un’occupazione israeliana di Gaza “sarebbe un grosso errore”. “Hamas e gli estremisti di Hamas non rappresentano tutto il popolo palestinese”, ha aggiunto Biden.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sostiene di essere “d’accordo” sulla necessità di eliminare Hamas, ma ribadisce “la necessità di un’autorità palestinese””E’ necessario che ci sia un percorso verso uno Stato palestinese – ha aggiunto – Non ora, ma penso che Israele capisca che una parte significativa del popolo palestinese non condivide le opinioni di Hamas ed Hezbollah”.

Potus ha poi spiegato che “non ci sono prove evidenti” che dietro gli attacchi di Hamas contro Israele ci sia l’Iran. “L’Iran sostiene costantemente Hamas ed Hezbollah – ha aggiunto Biden – Ma non ci sono prove che abbiano aiutato a pianificare l’attacco o che ne fossero a conoscenza”.

In una nota, poi diffusa su Twitter, Biden ha commentato l’uccisione di un bambino palestinese di sei anni e il ferimento di sua madre a Plainfield, in Illinois. Il presidente si è detto “scioccato e sconvolto dal brutale omicidio” e ha duramente condannato l’islamofobia definendola inaccettabile

As Americans, we must come together and reject Islamophobia and all forms of bigotry and hatred. I have said repeatedly that I will not be silent in the face of hate.

We must be unequivocal.

— President Biden (@POTUS) October 16, 2023