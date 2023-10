Prima riunione del nuovo governo d'emergenza dello Stato ebraico

“Hamas pensava che saremmo crollati, ma spezzeremo Hamas“. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la prima riunione del nuovo governo d’emergenza dello Stato ebraico. “Ho visto i nostri meravigliosi guerrieri che ora sono in prima linea. Sanno che l’intera nazione è con loro”, ha spiegato Netanyahu. “Capiscono la portata del compito. Sono pronti ad agire in qualsiasi momento, per sterminare i mostri sanguinari che si sono ribellati contro di noi“, ha continuato. La riunione si è aperta con un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’attacco di Hamas di sabato 7 ottobre.

